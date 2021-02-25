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16:29 (мск), источник: Forbes

Глава «Открытия» назвал биткоин «синонимом» МММ

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал биткоин «синонимом» пирамиды МММ. Рекордный рост криптовалюты, по его словам, стал результатом абсолютной случайности, а считать ее «реальным инвестиционным активом» странно.

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Источник: РИА "Новости"

Биткоин не заслуживает серьезного инвестиционного анализа, а ажиотаж вокруг него сродни созданной Сергеем Мавроди пирамиды МММ, считает председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

График BTCUSD от TradingView

«Я как профессиональный финансист вообще исключаю [биткоин] из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ, вот для меня биткойн — это синоним примерно этой же пирамиды», — заявил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что за криптовалютой не стоит «никакой реальной потребительской стоимости», а рекордный рост биткоина, по мнению главы «Открытия», — абсолютная случайность.

«Воспринимать его как реальный инвестиционный актив, мне кажется, было бы очень странно», — заключил банкир.

Стоимость биткоина с начала года на пике дорожала на 100%. Криптовалюта 1 января стоила около $29 000, а 21 февраля ее цена впервые в истории превысила $58 000 на фоне новости о том, что производитель электромобилей Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины. Затем последовала коррекция: стоимость опустилась ниже $50 000. На момент публикации (14:27 мск) криптовалюта торговалась по $49 827.

О рисках инвестирования в биткоин ранее предупредил основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. В телеинтервью Bloomberg он отметил, что «манией» покупки криптовалют увлеклись люди, у которых не так много свободного капитала, в отличие, например, от гендиректора Tesla Илона Маска.

«Думаю, что если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, нужно быть осторожными», — посоветовал Гейтс, добавив, что сам не слишком верит в биткоин. Обычно инвестиции направляются в то, что дает обществу что-то полезное, отметил миллиардер, биткоин же, по его словам, использует огромное количество энергии (что вредит экологии), а операции с ним необратимы.

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