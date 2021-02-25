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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским регионам предсказали ухудшение финансовой ситуации

Многие российские регионы в 2021 году окажутся в более сложном финансовом положении, чем в 2020-м. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.

Источник: РИА "Новости"

На расходы регионов в этом году будут оказывать влияние те же факторы, что и в 2020-м: пандемия коронавируса, необходимость дополнительно поддерживать население и бизнес. Однако ситуация может ухудшиться, предсказывают эксперты. Причину этого они видят в трате резервов на финансирование бюджетного дефицита.

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В такой ситуации федеральному центру целесообразно сохранить поддержку регионов в части бюджетных кредитов в масштабах 2020 года и найти возможность увеличить бюджетные трансферты сверх запланированного уровня, сказано в отчете.

Кризисный прошлый год регионы закончили с рекордно высокими доходами, расходами и абсолютной величиной бюджетного дефицита. Доходы увеличились на 10 процентов, трансферты из федерального бюджета — на 54 процента, расходы — на 15. 57 из 85 регионов закончили год с бюджетным дефицитом. Дефицит консолидированных региональных бюджетов составил 677 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем с 2006 года.

В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на два процента, считают экономисты ВШЭ. По их мнению, провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года.

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