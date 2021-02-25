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21:16 (мск), источник: Известия

Эксперты оценили вероятность роста цен на нефть до $85 за баррель

Стоимость баррели нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с коронавирусом. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Источник: AP 2020

Причиной роста цен является снижение добычи черного золота в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Тем не менее, как утверждают аналитики, факторы могут быть временными и цены в ближайшие месяцы изменятся.

Цена на нефть в течение двух последних дней выросла более чем на $2 и составила $66,14 по состоянию на 17:00 мск 25 февраля. При этом с начала года нефть выросла в цене почти на треть. Кроме того, устойчивый рост начался с ноября 2020 года, он продолжается на фоне массовой вакцинации, заявил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Он объяснил, что данный фактор увеличивает вероятность победы над пандемией коронавируса, что, в свою очередь, приведет к росту мировой экономики.

Brent от TradingView

«С нашей точки зрения, при оптимистичном сценарии рост нефти в 2021 году может быть ограничен отметкой около $85 за баррель Brent. Это максимум, которого нефть достигала с сентября 2018 года», — подчеркнул Иосуб.

В свою очередь, генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев сообщил, что нефть достигла высокой волатильности, в связи с чем рост цены до $85 за баррель очень вероятен.

Тем не менее базовый сценарий предполагает сохранение стоимости баррели нефти на уровне $60, полагает специалист.

По мнению главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева, нефть может подняться до $80 за баррель или выше, если восстановится глобальный спрос. Однако эксперт заявил, что подобный исход маловероятен, так как пандемия продолжит влиять на рынки.

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