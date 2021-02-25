Доллар США снизился к основным валютам. Обзор финансового рынка от 25 февраля

Основные индикаторы американского рынка акций открыли торговую сессию четверга умеренным снижением, но через несколько часов давление на акции корпораций США усилилось. Индекс широкого рынка S&P 500 к 20:00 мск упал на 1,5%, а индексы электронной биржи NASDAQ провалились более чем на 2%.
При этом продолжилась распродажа государственных облигаций США. Доходность десятилетних казначейских бумаг к 19:00 мск повысилась до 1,48%, а доходность пятилетних UST превысила 0,75%, впервые с 19 марта.
Рынок практически перестал реагировать на успокоительные заявления чиновников ФРС, хотя ситуация по-прежнему находится в их поле зрения. Рост доходности десятилетних казначейских бумаг США отражает оптимизм по поводу устойчивого восстановления после вызванного COVID-19 спада, сказал президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.
«Перспективы роста улучшаются, а инфляционные ожидания растут, и соответствующее повышение доходности десятилетних казначейских бумаг является уместным», — сказал Буллард, выступая на конференции по экономическим перспективам, организованной Университетом штата Джорджия. По его мнению, инфляционные ожидания могут значительно повыситься и все же соответствовать уровню инфляции немного выше целевого показателя ФРС в 2%
Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи повысился на 0,7% и закрылся на уровне 3409 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,3% и завершил торговую сессию на отметке 1450 пунктов.
На глобальном валютном рынке доллар США снизился к основным валютам. К 19.30 мск USD INDEX находился на уровне 89,8 пункта.
В секторе высокодоходных валют под распродажу попали самые популярные среди спекулянтов валюты развивающихся стран. В частности, южноафриканский рэнд обвалился на 3%, валюты Турции и Бразилии потеряли около 1,5%. Российский рубль не остался в стороне от этих тенденций. К 19:30 мск курс доллара США превысил 74 рубля.
Доля нерезидентов в ОФЗ в январе выросла впервые с мая и на 1 февраля составила 23,4%, следует из данных Банка России. В начале года их доля составляла 23,3%. Вложения нерезидентов в ОФЗ за январь выросли на 9 млрд рублей до 3,2 трлн рублей.
Цены на нефть в четверг остались стабильными. Баррель смеси Brent в районе 66 долларов, баррель WTI в районе 63 долларов.