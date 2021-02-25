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21:07 (мск), источник: BFM.ru

Доллар США снизился к основным валютам. Обзор финансового рынка от 25 февраля

При этом в секторе высокодоходных валют под распродажу попали самые популярные среди спекулянтов валюты развивающихся стран. Российский рубль не остался в стороне, и к 19:30 мск курс доллара превысил 74 рубля.

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Источник: Reuters

Акции

Основные индикаторы американского рынка акций открыли торговую сессию четверга умеренным снижением, но через несколько часов давление на акции корпораций США усилилось. Индекс широкого рынка S&P 500 к 20:00 мск упал на 1,5%, а индексы электронной биржи NASDAQ провалились более чем на 2%.

При этом продолжилась распродажа государственных облигаций США. Доходность десятилетних казначейских бумаг к 19:00 мск повысилась до 1,48%, а доходность пятилетних UST превысила 0,75%, впервые с 19 марта.

MOEX от TradingView

Рынок практически перестал реагировать на успокоительные заявления чиновников ФРС, хотя ситуация по-прежнему находится в их поле зрения. Рост доходности десятилетних казначейских бумаг США отражает оптимизм по поводу устойчивого восстановления после вызванного COVID-19 спада, сказал президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

«Перспективы роста улучшаются, а инфляционные ожидания растут, и соответствующее повышение доходности десятилетних казначейских бумаг является уместным», — сказал Буллард, выступая на конференции по экономическим перспективам, организованной Университетом штата Джорджия. По его мнению, инфляционные ожидания могут значительно повыситься и все же соответствовать уровню инфляции немного выше целевого показателя ФРС в 2%

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи повысился на 0,7% и закрылся на уровне 3409 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,3% и завершил торговую сессию на отметке 1450 пунктов.

Валюта

Доллар от TradingView

На глобальном валютном рынке доллар США снизился к основным валютам. К 19.30 мск USD INDEX находился на уровне 89,8 пункта.

В секторе высокодоходных валют под распродажу попали самые популярные среди спекулянтов валюты развивающихся стран. В частности, южноафриканский рэнд обвалился на 3%, валюты Турции и Бразилии потеряли около 1,5%. Российский рубль не остался в стороне от этих тенденций. К 19:30 мск курс доллара США превысил 74 рубля.

ОФЗ

Доля нерезидентов в ОФЗ в январе выросла впервые с мая и на 1 февраля составила 23,4%, следует из данных Банка России. В начале года их доля составляла 23,3%. Вложения нерезидентов в ОФЗ за январь выросли на 9 млрд рублей до 3,2 трлн рублей.

Нефть

Brent от TradingView

Цены на нефть в четверг остались стабильными. Баррель смеси Brent в районе 66 долларов, баррель WTI в районе 63 долларов.

Алексей Завьялов

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