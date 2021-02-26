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02:22 (мск), источник: Известия

Производители намерены сдерживать цены на подсолнечное масло до конца августа

Заводы готовы до августа держать стоимость подсолнечного масла и отпускать продукцию ритейлерам в районе 95 рублей за 1 л. Об этом «Известиям» рассказали в Масложировом союзе.

Источник: Известия

Компании готовы сохранить эту цену для комфорта покупателей. Как подчеркнули в организации, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять существенные средства.

В сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара, вероятно, понизив ее. Производители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье. Это приведет к тому, что цена бутылки масла также изменится. То есть для потребителей она составит около 80 рублей, ожидают в союзе. Сейчас в рознице литр подсолнечного масла стоит 110 рублей, цену зафиксировали до конца марта.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен. Оно касается подсолнечного масла и сахара-песка, стоимость которых с 16 декабря зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг соответственно, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей.

В Россахарсоюзе «Известиям» не ответили, будут ли предлагать изменения закупочной цены на продукцию после 1 апреля.

В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сказали, что вопросы о коррекции цен производителей следует задать торговым сетям. В X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магните», «Ашане», Metro cash & carry, «Окее» и «Ленте» на запрос «Известий» не ответили. В Союзе независимых сетей России редакции сказали, что производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений действующих договоренностей.

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