QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей

04:30 (мск), источник: Известия
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«В горизонте двух лет данный платежный метод может занять нишу с долей до 15−20% в электронной коммерции и 7−10% в оффлайне», — согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.
В Промсвязьбанке считают, что в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10−15% рынка. По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля