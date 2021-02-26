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09:12 (мск), источник: Известия

В «Аэрофлоте» предложили новый тип билетов

В «Аэрофлоте» предлагали ввести в России новый тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, не учитывая мнение пассажира, но уже отказались от идеи. Об этом сообщает газета «Ведомости» в пятницу, 26 февраля.

Источник: Reuters

По данным издания, авиакомпания направила президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну письмо с соответствующей инициативой, в котором также предлагалось сделать допустимым замену типа рейса с прямого на стыковочный и смену класса обслуживания в салоне.

Тариф предполагает компенсацию до 30 тыс. рублей пассажирам за неудобства, но не во всех случаях.

Например, выплат не предусматривается, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки.

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Однако у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу — с гарантированным перелетом.

По расчетам перевозчика, введение такого тарифа позволило бы снизить среднюю стоимость перелета на 2%.

Отмечается, что компания отправила Тасуну письмо еще 11 февраля. Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявил, что рассмотрение инициативы отложили для сбора мнений других участников рынка.

В то же время «Аэрофлот» утверждает, что уже отказался от этой инициативы. Представитель компании Михаил Демин сообщил, что «в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается». Он рассказал, что она прорабатывалась в период пандемии коронавируса как одна из инициатив «по приданию пассажирам большей уверенности» в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов самолетов, неопределенности со сроками снятия ограничений.

Представитель Минтранса заявил газете, что предложение не будут рассматривать «до полноценного восстановления авиасообщения».

В конце января «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях писали, что «Аэрофлот» предложил уменьшить габариты провозимого багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех сторон. Представитель Минтранса подтвердил изданию факт обсуждения изменений правил провоза багажа. По его словам, инициатива требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями.

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