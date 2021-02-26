Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
15:23 (мск), источник: Forbes

«Победа» назвала первые направления полетов из Шереметьево

«Победа» начнет выполнять рейсы из Шереметьево с 11 мая, сообщила авиакомпания. Это будет второй для нее базовый аэропорт в Москве. До этого перевозчик точную дату прихода в Шереметьево не называл, равно как и планируемые направления перелетов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Победа» начала продажи билетов из Шереметьево. В летнем сезоне 2021 года «Победа» будет летать в 12 российских городов и один за рубежом — в Анталью.

По России из северного аэропорта Москвы «Победа» отправится в Пермь и Чебоксары (с мая), в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу (в июне) и в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск (в июле).

До этого базовым аэропортом «Победы» было только Внуково. Развитие сразу в двух аэровокзалах будет неоспоримым преимуществом авиакомпании, считает ее гендиректор Андрей Калмыков. «Теперь нашим клиентам доступна не только уникальная супергибкая линейка тарифов на любой вкус и кошелёк, но даже аэропорт Москвы на выбор», — говорит он.

Котировки AETG от TradingView

«Победа» входит в группу «Аэрофлота». 24 февраля гендиректор компании Михаил Полубояринов пояснил РБК, что «Победа» придет в Шереметьево по соглашению с «Аэрофлотом». На тех маршрутах, по которым раньше летал «Аэрофлот», теперь будет летать «Победа».

«Аэрофлот» передаст своей «дочке» самолеты, которые до этого летали в этот же аэропорт в составе «Аэрофлота».

«При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета “Аэрофлотом” через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку», — отметил Полубояринов.

«Победа» в январе оказалась третьей авиакомпанией в России по числу перевезенных пассажиров, следует из данных Росавиации. У нее единственной в первой пятерке перевозчиков число перевезенных пассажиров за прошлый месяц немного, но превысило показатель января 2020 года. Для сравнения, «Аэрофлот» перевез лишь 39,6% от показателей годичной давности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ринат Таиров, Мария Кокорева

 30 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes
Что известно о третьей вакцине от СOVID-19
Алиев прокомментировал заявление Пашиняна об «Искандерах»
Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей
СМИ: в Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц
Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки
Снимки российского детства попали в финал престижного конкурса
Водитель грузовика помог питону переползти дорогу
ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора
Hi-Tech
Найден способ получать энергию из космоса. Что известно Подходит для питания военных баз
Горячие темы на Авто
Дурак--- 229
"Российская общественная инициатива" во всех городах или только в Москве? 224
Праздник с каплей грусти -- 189
Китай победил крайнюю бедность. Это заявлено на их съезде. 183
Кино
Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров Звезда «Ворониных» озвучила суммы, которые получают артисты в театре и на съемках
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Почему у Андрея Мягкова не было детей
Почему Миронов запрещал Градовой сниматься в кино
Леди
Кети Топурия покрасовалась в роскошной шубе Певица продемонстрировала эффектный образ
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь