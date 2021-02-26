«Победа» назвала первые направления полетов из Шереметьево

В пятницу «Победа» начала продажи билетов из Шереметьево. В летнем сезоне 2021 года «Победа» будет летать в 12 российских городов и один за рубежом — в Анталью.
По России из северного аэропорта Москвы «Победа» отправится в Пермь и Чебоксары (с мая), в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу (в июне) и в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск (в июле).
До этого базовым аэропортом «Победы» было только Внуково. Развитие сразу в двух аэровокзалах будет неоспоримым преимуществом авиакомпании, считает ее гендиректор Андрей Калмыков. «Теперь нашим клиентам доступна не только уникальная супергибкая линейка тарифов на любой вкус и кошелёк, но даже аэропорт Москвы на выбор», — говорит он.
«Победа» входит в группу «Аэрофлота». 24 февраля гендиректор компании Михаил Полубояринов пояснил РБК, что «Победа» придет в Шереметьево по соглашению с «Аэрофлотом». На тех маршрутах, по которым раньше летал «Аэрофлот», теперь будет летать «Победа».
«При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета “Аэрофлотом” через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку», — отметил Полубояринов.
«Победа» в январе оказалась третьей авиакомпанией в России по числу перевезенных пассажиров, следует из данных Росавиации. У нее единственной в первой пятерке перевозчиков число перевезенных пассажиров за прошлый месяц немного, но превысило показатель января 2020 года. Для сравнения, «Аэрофлот» перевез лишь 39,6% от показателей годичной давности.
Ринат Таиров, Мария Кокорева