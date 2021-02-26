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22:58 (мск), источник: ТАСС

В России подорожали куриное мясо и яйца

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

Источник: Reuters

Также подорожали: шоколадные конфеты — на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба и маргарин — на 0,5%, сосиски, сардельки, макаронные изделия, вермишель и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%, вареная колбаса, мясные консервы, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) — на 0,3%, говядина, свинина, баранина, сычужные сыры, сливочное масло, сметана, жирный творог, пшеничная мука и пшено — на 0,2%, ржаной хлеб, рис, карамель и овощные консервы для детского питания — на 0,1%.

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По данным Росстата, цены на куриные яйца в среднем по стране выросли на 1,1%, в том числе в 28 субъектах РФ — на 0,1−1%, в 24 субъектах — на 1,1−2%, в 16 субъектах — 2,1−3%, в 6 субъектах на — 3,1−10,6%. В трех субъектах цены не изменились, а в 8 субъектах цены снизились на 0,3−0,9%.

Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах — на 0,1−0,9%, в 9 субъектах — на 1−15,4%. В 23 субъектах цены не изменились, а в 24 субъектах — снизились на 0,1−1,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на картофель — на 2,2%, морковь — на 1,3%, лук — на 1,2%, белокочанную капусту — на 0,9%, помидоры — на 0,8%, огурцы — на 0,7%, яблоки — на 0,1%.

Сахарный песок подешевел на 0,1%, в том числе в 25 субъектах страны — на 0,1−7,8%. В 18 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1−0,4%, в 21 субъекте — на 0,5−1,6%. В 21 субъекте цены не изменились.

Кроме того, по данным Росстата, цены на питьевое пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водку снизились на 0,1%. Цены на питьевое стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, печенье и гречневую крупу не изменились.

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