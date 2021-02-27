Выдачи кредитных карт в России упали вдвое

Отмечается, что в общей сложности за первый месяц года было выдано порядка 578 тысяч кредиток. Это на 45 процентов меньше, чем в декабре 2020-го и на 17 процентов меньше, чем в январе прошлого года.
При этом общий объем выдаваемых средств также за месяц упал на 43 процента — до 37,7 миллиарда рублей.
«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов», — пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По его словам, в январе российские банки одобрили всего 28 процентов заявок на кредитки, доведя этот показатель до многолетнего минимума.
Ранее в феврале россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Отмечалось, что большинство случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии.