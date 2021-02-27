Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование

Расследование инициировали еще в декабре, однако стало известно о нем только сейчас, после того как Baker Hughes опубликовала ежегодную отчетность.
В компании не уточнили, какая именно деятельность стала предметом расследования SEC, однако отметили, что оно касается продаж своей продукции и услуг внутри проектов, которые попали под санкции Вашингтона.
В Baker Hughes заявили, что сотрудничают с комиссией и предоставили ей всю необходимую документацию. Кроме того, в компании начали собственную внутреннюю проверку с привлечением внештатных аудиторов на предмет соблюдения санкционного законодательства США.
В конце 2014 года российская «дочка» Baker Hughes АО «Бейкер Хьюз» участвовала в тендерах на освоение месторождений в Арктике, подпадающих под секторальные санкции США. Это было возможно потому, что обязательства соблюдать относящиеся к Украине санкции не распространяются на иностранные дочерние компании американских корпораций. Однако американские юристы предупреждали, что это серая зона санкционного права, и разница между дочерними обществами и филиалами (последние обязаны соблюдать санкции) не всегда очевидна.
22 февраля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что из проекта российского газопровода «Северный поток-2» вышли 18 компаний, среди которых Baker Hughes. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщал, что не менее 15 компаний отказались от сотрудничества с проектом.
Подрядчики, страховщики, инвесторы начали выходить из «Северного потока-2» после очередного пакета американских санкций, которые заработали с 1 января 2021 года. О прекращении сотрудничества заявили в Bilfinger SE, Munich Re Syndicate, Wintershall Dea.
Немецкие власти заявили, что решение о выходе из проекта принимают сами компании. При этом в правительстве ФРГ отметили, что Берлин придерживается прежней позиции по поводу санкций, отвергает их и считает вмешательством во внутренние дела страны.
Магистральный газопровод «Северный поток-2» должен соединить по дну Балтийского моря Россию и Германию. По нему российский газ должен поставляться европейским потребителям в обход Украины.
Укладку трубы должны были завершить еще в конце 2019 года, однако США ввели санкции, которые затормозили окончание работ. Впоследствии ограничения неоднократно расширялись. В Вашингтоне считают газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты подобными нечистоплотными методами пытаются зачистить европейский рынок для продажи туда своего более дорогого сланцевого газа.
17 февраля президент Владимир Путин заявил, что противники «Северного потока-2» на Западе пытаются критикой проекта заставить Россию заплатить за их «геополитический проект на Украине».
В Киеве заявили, что запуск газопровода сделает Украину беззащитной перед «российской военной агрессией». Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев подчеркнул, что остановка проекта является «вопросом жизни и смерти».
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