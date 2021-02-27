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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили считать зарплаты по-новому

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил считать зарплаты россиян по-новому, поскольку сейчас учитываются лишь статистические данные. Об этом он заявил в беседе с URA.RU в субботу, 27 февраля.

Источник: Reuters

Ветлужских отметил, что необходимо вести подсчет медианной заработной платы, которая делит всех работающих на две части и будет на треть меньше, чем средняя арифметическая.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — пояснил он.

Ранее россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям. Так, 86 процентов участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов), затем идет Новосибирск (7 процентов).

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