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19:23 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

России представили главные риски

Какие прогнозы для страны на 2021 год дает S&P.

Источник: AFP 2020

S&P назвало ключевые риски для российской экономики в этом году. На суверенный кредитный рейтинг страны, по мнению аналитиков агентства, может повлиять ужесточение западных санкций и внутриполитическая волатильность.

В январе этого года S&P подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом. На этой отметке он остается с 2018 года.

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Скорее всего, существующие риски не окажут на рейтинг России критического давления, считает директор группы по суверенным рейтингам стран СНГ агентства S&P Карен Вартапетов: «Главный риск, который мы сейчас видим, — это вероятность введения новых более жестких санкций в отношении активов различного класса в России. Тригеров очень много, как и объектов для этих санкций. Макроэкономические последствия таких ограничений сложно предсказать. Также есть риск многолетнего ослабления бюджетной политики. Если бюджетные правила будут надолго ослаблены, могут аккумулироваться бюджетные риски в системе. Но это не базовый сценарий.

Пока по нашим ожиданиям санкции будут умеренными, могут затронуть конкретные физические лица и некоторые юридические лица — компании, банки, но не системного назначения. Если будут введены такие санкции, то с ними будут связаны управляемые риски, в том числе потому что накоплены бюджетные и международные резервы. Важный момент: банковская система находится в горзадо более сильном состоянии, чем раньше. Также отмечу, что у российских властей накоплен опыт по купированию краткосрочных рисков, связанных с новыми санкциями".

Такие прогнозы говорят о макроэкономической стабильности страны, что для многих инвесторов считается преимуществом в период пандемии, отмечает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова: «В США к власти пришел новый президент, у него новая повестка. Поэтому, в приницпе, некий риск ужесточения существует, но пока нет подтверждений, что эти риски материализуются.

Если говорить про санкционную риторику, не просматривается четкий сценарий.

Как видно по ″Северному потоку-2″, кроме обещаний ужесточить ограничения, конкретики достаточно мало. Мне кажется, что большой вызов 2021 года — это в основном ситуация в экономике, собственно, это касается не столько российской, сколько глобальной. Что касается кредитного рейтинга России, который остается на прежнем уровне, это говорит о том, что в стране стабильная ситуация, я имею в виду ее восприятие инвесторами. В относительной степени эта стабильность рейтинга, конечно, связана с устойчивым постоянным подтверждением взвешенной макроэкономической политики, которую мы из года в год видим".

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Ранее в Белом доме заявили, что решат вопрос о санкциях против России в течение нескольких недель. В числе поводов для новых ограничений в Вашингтоне назвали предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы в прошлом году.

В рейтинговом агентстве АКРА тоже считают, что Штаты не введут серьезных антироссийских санкций, рассказал эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов: «В базовом сценарии нашего макропрогноза санкции, которые повлияют на страну в целом, масштабные, связаны с платежными системами. По отношению к обращению госдолга они введены не будут, по нашему мнению. Но при пессимистичном сценарии теоретически это возможно. Если говорить о том, могут ли быть какие-то неожиданные, еще не обсуждавшиеся варианты, то ответ, скорее, нет. Широкий список из 15 главных мер, которые могут быть введены со стороны Европы и США, давно составлен, он обсуждался. Маловероятно, что может появиться что-то новое, к чему кардинальным образом никто не готов».

Аналогичного мнения придерживаются и аналитики Fitch Ratings. Тем не менее, в январе агентство отмечало, что тюремный приговор Алексею Навальному повышает вероятность точечных мер против России со стороны Евросоюза.

Андрей Загорский, Юлия Жданова

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