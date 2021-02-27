19:23 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
России представили главные риски
Какие прогнозы для страны на 2021 год дает S&P.
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S&P назвало ключевые риски для российской экономики в этом году. На суверенный кредитный рейтинг страны, по мнению аналитиков агентства, может повлиять ужесточение западных санкций и внутриполитическая волатильность.
В январе этого года S&P подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом. На этой отметке он остается с 2018 года.
Скорее всего, существующие риски не окажут на рейтинг России критического давления, считает директор группы по суверенным рейтингам стран СНГ агентства S&P Карен Вартапетов: «Главный риск, который мы сейчас видим, — это вероятность введения новых более жестких санкций в отношении активов различного класса в России. Тригеров очень много, как и объектов для этих санкций. Макроэкономические последствия таких ограничений сложно предсказать. Также есть риск многолетнего ослабления бюджетной политики. Если бюджетные правила будут надолго ослаблены, могут аккумулироваться бюджетные риски в системе. Но это не базовый сценарий.
Пока по нашим ожиданиям санкции будут умеренными, могут затронуть конкретные физические лица и некоторые юридические лица — компании, банки, но не системного назначения. Если будут введены такие санкции, то с ними будут связаны управляемые риски, в том числе потому что накоплены бюджетные и международные резервы. Важный момент: банковская система находится в горзадо более сильном состоянии, чем раньше. Также отмечу, что у российских властей накоплен опыт по купированию краткосрочных рисков, связанных с новыми санкциями".
Такие прогнозы говорят о макроэкономической стабильности страны, что для многих инвесторов считается преимуществом в период пандемии, отмечает руководитель центра макроэкономического анализа
Как видно по ″Северному потоку-2″, кроме обещаний ужесточить ограничения, конкретики достаточно мало. Мне кажется, что большой вызов 2021 года — это в основном ситуация в экономике, собственно, это касается не столько российской, сколько глобальной. Что касается кредитного рейтинга России, который остается на прежнем уровне, это говорит о том, что в стране стабильная ситуация, я имею в виду ее восприятие инвесторами. В относительной степени эта стабильность рейтинга, конечно, связана с устойчивым постоянным подтверждением взвешенной макроэкономической политики, которую мы из года в год видим".
Ранее в Белом доме заявили, что решат вопрос о санкциях против России в течение нескольких недель. В числе поводов для новых ограничений в Вашингтоне назвали предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы в прошлом году.
В рейтинговом агентстве АКРА тоже считают, что Штаты не введут серьезных антироссийских санкций, рассказал эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов: «В базовом сценарии нашего макропрогноза санкции, которые повлияют на страну в целом, масштабные, связаны с платежными системами. По отношению к обращению госдолга они введены не будут, по нашему мнению. Но при пессимистичном сценарии теоретически это возможно. Если говорить о том, могут ли быть
Аналогичного мнения придерживаются и аналитики Fitch Ratings. Тем не менее, в январе агентство отмечало, что тюремный приговор Алексею Навальному повышает вероятность точечных мер против России со стороны Евросоюза.
Андрей Загорский, Юлия Жданова