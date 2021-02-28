Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты

Bloomberg приводит данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, согласно которым в январе мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. К нему привели возросший спрос со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок продуктов и неблагоприятные погодные условия.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс считает, что последствия роста цен на продукты будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и «выйдут за ее рамки».
В России, пишет Bloomberg, многие до сих пор вспоминают о взлетевших ценах на продовольствие и пустых полках в магазинах после распада СССР. Счетная палата в январе предупредила, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту. В Минсельхозе с такой оценкой не согласились, заявив что агропромышленный рынок в стране по многим показателям «перевыполняет пороговые значения».
Bloomberg отмечает, что введение тарифных квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на ряд продуктов могут спровоцировать рост инфляции.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
В Бразилии, по данным аналитиков Oxford Economics, за последний год был зафиксирован самый быстрый среди стран с развивающейся экономикой рост цен на продукты по сравнению с общей инфляцией. Это произошло на фоне снижения курса национальной валюты. В прошлом году стоимость риса подскочила на 76%, а молока и говядины — более чем на 20%. Рост цен на основные продукты может привести к усилению неравенства, пишет агентство.
В Нигерии в январе был зафиксирован самый быстрый рост цен на продукты за последние 12 лет. В среднем семьи тратят на еду более 50% бюджета, пишет агентство. После падения цен на нефть в стране сократились запасы иностранной валюты, необходимые для импорта товаров, на ситуации с сельскохозяйственной продукцией сказались проблемы с поставками и нападения на фермеров.
Кроме того, из-за ограничения на импорт и временного закрытия сухопутных границ в Нигерии возникла нехватка основных продуктов питания, например, риса. Осенью акции против полицейского произвола переросли в разграбление складов, где хранились рис, макароны и другие продукты.
В Турции, которая является крупнейшим в мире потребителем хлеба на душу населения и крупнейшим экспортером муки, цены на продукты в январе выросли на 18% по сравнению с годом ранее. При этом больше всего подорожали зерновые и овощи.
Рост цен и падение курса лиры снизили рейтинги президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган приказал расследовать причину роста цен и предупредил, что Министерство торговли страны будет штрафовать предприятия, которые продают продукты по завышенной стоимости.
Индия — крупнейший в мире экспортер риса и второй по величине после Соединенных Штатов производитель пшеницы. Несмотря на это, у миллионов граждан нет возможности получить доступные продукты, и в стране есть проблема недоедания среди детей, пишет Bloomberg. Агентство называет рост цен на продукты питания основной причиной политической напряженности в Индии. После действий правительства, направленных на либерализацию рынка, в стране усилились протесты фермеров.
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