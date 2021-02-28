22:38 (мск), источник: ТАСС
В Минсельхозе не видят оснований для скачкообразного роста цен на продукты
Продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, считают в министерстве.
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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России не считает, что в стране возможен скачкообразный рост цен на продукты. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в воскресенье.
«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», — считают в Минсельхозе.
В министерстве напомнили, что правительство России занимается стабилизацией цен на базовые продукты питания. По данным Минсельхоза, в настоящий момент динамика цен производителей товаров сельского хозяйства на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям.
Как сообщили в Минсельхозе, производство продукции агропромышленного комплекса (АПК) в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.
«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита