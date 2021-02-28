Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
22:38 (мск), источник: ТАСС

В Минсельхозе не видят оснований для скачкообразного роста цен на продукты

Продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, считают в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России не считает, что в стране возможен скачкообразный рост цен на продукты. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в воскресенье.

Читайте также
Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», — считают в Минсельхозе.

В министерстве напомнили, что правительство России занимается стабилизацией цен на базовые продукты питания. По данным Минсельхоза, в настоящий момент динамика цен производителей товаров сельского хозяйства на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям.

Как сообщили в Минсельхозе, производство продукции агропромышленного комплекса (АПК) в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — заключили в министерстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
В ООН призвали мировое сообщество повлиять на военных в Мьянме
В Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек
В регионах России обсуждают запрет продажи спиртного в праздники
Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по ценам на продукты
В Англии футболист забил красивый гол ударом пяткой через себя
Главный инфекционист США призвал привиться доступной вакциной
Gnezdo.ru
9 детективов, от которых за уши не оттащишь
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дети
Дочь Юлии Барановской поплавала с китовой акулой Мама девочки уверяет, что это безопасно
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь