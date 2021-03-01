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00:32 (мск), источник: ТАСС

На Украине увеличили пенсионные выплаты на 11%

Увеличение пенсионных выплат коснется около 8 млн граждан страны.

Источник: Reuters

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Постановление правительства Украины об увеличении пенсионных выплат в стране в среднем на 11% вступило в силу в понедельник. В соответствии с принятым кабинетом министров 22 февраля решением, рост выплат соответствует 50% увеличения уровня инфляции в 2020 году, а также «50% показателя роста средней зарплаты на Украине, из которой выплачены страховые взносы» за 2018−2020 годы.

В Министерстве социальной политики Украины отмечали ранее, что увеличение пенсионных выплат коснется около 8 млн граждан страны.

В среднем пенсия увеличится на 308 гривен ($11 по текущему курсу Национального банка Украины), но не менее чем на 100 гривен ($3,6).

В ведомстве отмечали, что минимальная пенсия для лиц, которые имеют трудовой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, составит 2 200 гривен ($78,6).

По данным правительства Украины на начало 2020 года, на Украине пенсию получают 11,3 млн граждан, средний размер таких выплат — около 3 тыс. гривен ($120).

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров на Украине составляло более 11,24 млн. Пенсии в размере до 2 тыс. гривен (около $70) получают 17% украинских пенсионеров.

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