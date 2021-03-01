11:44 (мск), источник: Ведомости
Москва первой из российских регионов выпустит зеленые облигации
Эксперты прогнозируют высокий спрос на такие бумаги.
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Москва готовится к выпуску зеленых облигаций, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности. Об этом «Ведомостям» сообщили в столичном правительстве.
В мэрии подчеркивают, что Москва будет первым субъектом Федерации, который выйдет на рынок с зелеными бондами. «Рейтинг эмитента высокий, конкурентов на рынке пока нет. Поэтому сравнить условия выпуска с аналогичными займами не получится», — пояснили там.
«Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный зеленый заем в истории России», — отмечает член совета директоров Национального рейтингового агентства, члена экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик. По ее словам, социально ответственное инвестирование (ESG-инвестирование, от Environmental, Social и Governance) сегодня набирает обороты во всем мире и ценные бумаги оцениваются не только по шкале доходности, но и по уровню влияния их эмитентов на экологию и общество. При условии прохождения определенной международной сертификации разместить зеленые бумаги удается по сниженной ставке, на внешнем рынке их покупают специализированные
Первой из российских компаний, разместивших зеленые облигации на внешнем рынке, стала РЖД в мае 2019 г. Эмиссия была сертифицирована внешним рецензентом (им была назначена Sustainalytics) и полностью соответствует рекомендациям Исполнительного комитета принципов зеленых облигаций (Executive Committee of the Green Bond Principles) от 2018 г. Объем размещения составил 500 млн евро при ставке 2,2% годовых.
Как отмечал ранее в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, спрос на зеленые облигации во всем мире очень большой.
Если мы сделаем адекватное регулирование и дадим еще послабления по налогам на облигации, инвестиции будут идти именно туда. Но нужна независимая верификация. Соответствующую методологию будет разрабатывать ВЭБ. РФ. Так как нужно в течение всего срока жизни облигаций регулярно подтверждать, что они зеленые.
Причем речь идет о модернизации любых производств, если в результате снизился выброс вредных веществ или произошел переход на новые, менее энергоемкие технологии и верификатор это регулярно подтверждает. «Если же проект перестает быть зеленым, он лишится всех льгот и произойдет дефолт», — отмечал Торосов.
Бик считает, что в России покупателями московских зеленых облигаций могут стать «крупнейшие банки и инвестиционные фонды, которые сейчас принимают новые стратегии устойчивого развития и вносят инструменты с факторами ESG в условия принятия инвестиционных и кредитных решений». Поэтому, по ее мнению, оптимальным для столицы будет выпуск инфраструктурных и зеленых облигаций в пропорции 40/60.
Напомним, 24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения городских облигаций. «Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного года до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций», — сообщил «Ведомостям» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и
Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта окажутся выше суммы купонных выплат в 1,5−2 раза в зависимости от срока обращения облигаций.
«Предельный объем заимствований на 2021 г., заложенный в бюджете Москвы, составляет 396 млрд руб., но по факту объем размещений будет меньше предельного, так как будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах. Выпуск облигаций даже в максимально утвержденном объеме не окажет влияния на устойчивость городского бюджета, поскольку на сегодня государственный долг Москвы составляет порядка 1% годового объема доходов», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Размещение 400 млрд руб. в течение одного года является, на наш взгляд, весьма амбициозной задачей, однако вполне посильной для заемщика такого масштаба», — отмечает начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин. По мнению Бик, облигации Москвы однозначно будут интересны для инвесторов, поскольку банки и пенсионные фонды при структурировании своих портфелей нуждаются в таких долгосрочных и высоконадежных инструментах.
«Что касается рыночной ставки купона, то традиционно стоимость муниципальных облигаций выше ОФЗ (их доходность составляет 5−6% годовых в зависимости от срока погашения), но, чтобы простимулировать более высокий спрос у инвесторов, хорошо, если ставка купона будет приближаться к уровню голубых фишек — в среднем 6−8% годовых», — считает председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
По оценкам директора по внешним связям ИАЦ «Альпари» Андрея Лободы, Москва может выпустить среднесрочные (на 3−5 лет) инфраструктурные облигации с доходностью в пределах 6−7%, с купонной выплатой дважды в год и со ставкой купона 5−6%.
По зеленым облигациям при дюрации от 3 до 4,5 года доходность может составить от 5,75 до 7%/
Один из важнейших вопросов — будут ли новые московские облигации доступны для физических лиц, подчеркивает Скворцов. «Последние данные по российскому рынку показывают значительный приток частных инвесторов, и, конечно, им были бы интересны эти бумаги благодаря меньшим рискам по сравнению с акциями», — отмечает он. Сейчас рынок облигаций имеет значительный потенциал роста, уверен эксперт, особенно благодаря интересу частных инвесторов с учетом падения ставок по банковским вкладам.
Екатерина Шохина