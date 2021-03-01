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11:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую

Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%, подсчитали в NielsenIQ. Ритейлеры при этом видят рост спроса на самые бюджетные товары, а аналитики связывают восстановление потребительской активности с темпами вакцинации от COVID-19.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. Этот показатель немного выше, чем в среднем по миру (46%). Вместе с тем даже среди 47% россиян, которые не столкнулись с уменьшением доходов, 16% стали внимательнее контролировать траты.

Таким образом, 69% респондентов в России оказались вынуждены экономить, указывают в NielsenIQ.

По данным аналитиков, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% — переключаются на товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей, еще 20% — выбирают самый дешевый продукт в категории. Усиливается запрос и на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам, об этом заявили 92% респондентов.

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В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пока не видят сокращения расходов потребителей, но не исключают этого тренда. В компании согласны, что цена — главный критерий для сегодняшнего потребителя на рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG). В Auchan говорят, что каждый пятый проданный в сети товар — продукция под СТМ. Там также видят повышенный интерес среди россиян к скидкам и промо.

На рынке бытовой техники и электроники происходит поляризация спроса, рассказывают в группе «М. Видео-Эльдорадо»: с одной стороны, растет популярность базовых товаров из бюджетных категорий, с другой — интерес к более дорогой продукции, особенно смартфонам, встроенной технике, холодильникам и телевизорам. Впрочем, в среднесрочной перспективе российский покупатель будет интересоваться более доступными товарами, считает управляющий партнер онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Александр Гольцов. Он объясняет это стагнацией или снижением доходов населения и падением рубля. По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2020 году сократились на 3,5% год к году.

Собеседник «Ъ» в крупном fashion-ритейлере также констатирует, что из-за кризиса люди предпочитают покупать базовую одежду, которая всегда ниже в цене, отказываясь от более дорогих моделей.

Партнер OneStory Ольга Сумишевская говорит, что в сегменте непродовольственной розницы происходит перераспределение спроса. Из-за дистанционного формата работы люди меньше выходят на улицу — меньше тратят на проезд и офисную одежду, закрытые границы также стали поводом переосмыслить свои расходы, рассказывает она. Так, по словам эксперта, часть россиян вместо трат перешли к накоплению.

По словам директора по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константина Локтева, с учетом низкой покупательской активности и переключения в режим экономии большой группы россиян в 2021 году потребление в натуральном выражении расти не будет, а рост рынка в деньгах простимулирует только низкий уровень инфляции. Сумишевская говорит, что из-за высокого уровня неопределенности из-за пандемии потребители продолжат фокусироваться на продуктах питания и лекарствах.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что потребительская активность россиян будет восстанавливаться вслед за экономикой, динамика которой зависит от того, начнется ли в России третья волна пандемии COVID-19.

Это, в свою очередь, зависит от того, насколько успешно будет проходить вакцинация. На конец февраля прививки от COVID-19 получили около 4 млн человек, заявлял на днях главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По данным NielsenIQ, 38% потребителей в России не будут уверены в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие три-шесть месяцев.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев

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