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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Бизнес хочет продолжения поддержки

Борис Титов сформулировал пожелания предпринимателей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правительство с предложением новых мер поддержки бизнеса для его восстановления после «коронакризиса». Самыми востребованными господин Титов, исходя из опроса предпринимателей, называет меры финансовой поддержки: налоговые послабления, льготные кредиты и прямые дотации на сохранение занятости, а также усилия по стимулированию спроса.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложениями новых мер поддержки бизнеса (есть у «Ъ»). Бизнес-омбудсмен ссылается на результаты свежего опроса предпринимателей, который зафиксировал угрозу того, что каждая десятая в 2021 году может покинуть рынок, инициировав процесс банкротства.

Ранее Минэкономики сообщало о разработке двух пакетов предложений — по сохранению занятости и поддержке малого бизнеса. На прошлой неделе правительство рассказало о перезапуске программы льготного кредитования бизнеса на новых условиях. Ставка по таким займам будет повышена с 2% до 3% годовых, участие в программе смогут принять «наименее восстановившиеся отрасли» — при этом при сохранении штата бизнес по-прежнему сможет рассчитывать на полное списание долга.

Новые льготные кредиты называются самыми востребованными мерами поддержки, следует из письма Бориса Титова.

По результатам опроса бизнес также нуждается в налоговых послаблениях и новой налоговой реструктуризации, прямых дотациях на сохранение занятости, а также в стимулировании спроса. Исходя из этого в аппарате уполномоченного предлагают предусмотреть специальные налоговые режимы для пострадавших отраслей. Например, для общепита предлагается существенно смягчить условия упрощенной системы налогообложения, подняв потолок допустимой для такого режима выручки в четыре раза, до 800 млн руб.

Также в письме — предложение признать безнадежной к взысканию задолженность бизнеса на февраль 2021 года для компаний с падением выручки в 2020 году более чем на 50%, а при обороте компаний до 2 млрд руб.— на 30%.

Блок мер касается пролонгации арендных льгот — обращений за льготной арендой госимущества и отсрочек по оплате при выкупе такого имущества малым бизнесом.

Ключевым же в письме называется пересмотр принципов господдержки — отказ от отнесения компаний к пострадавшим по ОКВЭД (видам экономической деятельности) в пользу критерия падения выручки более чем на 30%.

Бизнес неоднократно указывал на недоступность господдержки для пострадавших компаний из-за формального подхода при определении ОКВЭД. Президент после обращений деловых сообществ еще весной 2020 года поручал пересмотреть критерии поддержки, однако чиновники тогда указывали на сложность оперативной оценки падения выручки — и ОКВЭД сохранился.

Диана Галиева

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