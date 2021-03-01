15:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Бизнес хочет продолжения поддержки
Борис Титов сформулировал пожелания предпринимателей.
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому
Ранее Минэкономики сообщало о разработке двух пакетов предложений — по сохранению занятости и поддержке малого бизнеса. На прошлой неделе правительство рассказало о перезапуске программы льготного кредитования бизнеса на новых условиях. Ставка по таким займам будет повышена с 2% до 3% годовых, участие в программе смогут принять «наименее восстановившиеся отрасли» — при этом при сохранении штата бизнес
По результатам опроса бизнес также нуждается в налоговых послаблениях и новой налоговой реструктуризации, прямых дотациях на сохранение занятости, а также в стимулировании спроса. Исходя из этого в аппарате уполномоченного предлагают предусмотреть специальные налоговые режимы для пострадавших отраслей. Например, для общепита предлагается существенно смягчить условия упрощенной системы налогообложения, подняв потолок допустимой для такого режима выручки в четыре раза, до 800 млн руб.
Также в письме — предложение признать безнадежной к взысканию задолженность бизнеса на февраль 2021 года для компаний с падением выручки в 2020 году более чем на 50%, а при обороте компаний до 2 млрд руб.— на 30%.
Блок мер касается пролонгации арендных льгот — обращений за льготной арендой госимущества и отсрочек по оплате при выкупе такого имущества малым бизнесом.
Бизнес неоднократно указывал на недоступность господдержки для пострадавших компаний
Диана Галиева