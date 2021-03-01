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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не согласен с результатами исследования о падении доходов россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными выводы исследования NielsenIQ о том, что доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Отвечая на вопрос «Ъ FM», он заявил, что ухудшение ситуации произошло во всем мире.

Источник: Reuters

В исследовании говорилось, что число финансово пострадавших от пандемии россиян с сентября 2020 по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Этот показатель выше, чем в среднем по миру (46%). При этом агентство Bloomberg включило Россию в список горячих точек из-за роста цен на продукты.

«С этими публикациями мы не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, считаем неверными», — сказал журналистам Песков во время пресс-колла.

Он признал, что многие почувствовали падение доходов «и это произошло во всем мире». «Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», — заявил Дмитрий Песков.

На вопрос о том, возможно ли введение продовольственных сертификатов, он ответил, что это «достаточно распространенная практика» в разных странах, включая США, и в России эта тема также обсуждается экспертами.

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