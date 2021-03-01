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17:59 (мск), источник: Forbes

«Это нонсенс»: розничные инвесторы скупили акции Центробанка Японии

После GameStop и Nokia розничные инвесторы выбрали новую, не самую очевидную цель: они скупили акции японского Центробанка, обеспечив им максимальный рост за последние 16 лет. Банк Японии — один из немногих торгуемых на бирже центральных банков, но его бумаги не дают почти никаких преимуществ держателям, отмечает Bloomberg.

Источник: Reuters

Розничные инвесторы, похоже, выбрали для себя новую цель после «разгона» акций игрового ретейлера GameStop, Nokia, AMC и других компаний. Как сообщает Bloomberg, в этот раз они скупили акции Центрального банка Японии.

В результате бумаги организации, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, в понедельник взлетели на 18%, до 33 000 иен ($309) за штуку.

Это максимальный дневной рост акций японского ЦБ с 2005 года, отмечает агентство.

Банк Японии — один из немногих центральных банков мира, акции которого торгуются на бирже, пишет Bloomberg, приводя в пример банки Бельгии, Греции и Швейцарии. Большинство бумаг японского ЦБ (55%) принадлежит государству, индивидуальные инвесторы владеют 40%.

В отличие от традиционных акций частных и государственных организаций акции Центробанка Японии не дают держателям права голоса и предлагают крайне ограниченные дивиденды, поэтому их вряд ли можно назвать полезным активом, отмечает агентство.

«Не следует относиться к акциям Банка Японии как к обычным акциям — это нонсенс», — заявил Bloomberg главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито. Однако, по его словам, интерес розничных инвесторов к такому необычному активу может говорить об их настроениях. Фудзито отметил, что японский фондовый рынок недавно поднялся до своего 30-летнего максимума, а настроения японских инвесторов улучшаются.

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«Розничных инвесторов не заботят дивиденды, их интересует лишь прибыль. Они будут считать [акции Банка Японии] привлекательными до тех пор, пока цены на них растут и на них находятся покупатели», — пояснил старший аналитик рынка Matsui Securities Томоитиро Кубота.

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