В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в ЕС

Больше всего за год в России подорожали овощи — на 17,5%. В Евросоюзе цены на них увеличились на 0,2%. Также, по данным Росстата, наиболее заметно в России подорожали фрукты (+13,5%) и сладости (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — +13,7%).
Ранее Bloomberg включило Россию наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией в число горячих точек по росту цен на продукты. Причинами роста цен агентство назвало спрос со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия.
Авторы материала отметили, что сдерживание цен на продукты государством может привести к росту инфляции.