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03:16 (мск), источник: Известия

Индекс «свободных денег» рекордно вырос

В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Индекс «свободных денег» (ИСД) января — 2021 показал максимальный рост за историю наблюдений, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия».

Источник: AP 2020

«Свободные деньги» в контексте исследования — это средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.

Частично такую резкую динамику января 2021-го к декабрю 2020-го можно объяснить сезонностью. В первый месяц года ИСД традиционно находится на пике — после предновогоднего потребительского ажиотажа граждане снижают свои траты. Однако в новой реальности изменение оказалось драматическим. Так, годом ранее рост ИСД в январе к декабрю составил 40%. Кроме того, показательным является и увеличение индекса в годовом выражении. Это уже невозможно объяснить сезонностью.

— В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках, — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

По ее словам, также важно, что в 2020-м крупные расходы на покупки россияне растянули на весь год, а не ударно прошлись по магазинам в декабре.

— Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений, — уверена Инна Караева.

Казалось бы, резкое изменение ИСД должно восприниматься позитивно, но только не в аномальный пандемический период. Как полагают большинство опрошенных «Известиями» экспертов, январский рекорд больше связан с коронавирусными ограничениями, а не с увеличением доходов.

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