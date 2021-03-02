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08:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара

Доллар США останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но российской экономике необходимо снижать зависимость от него, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, снижение зависимости от одного финансового центра — это абсолютно правильная политика, вопрос суверенитета страны.

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«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала госпожа Матвиенко в интервью «РИА Новости». Она напомнила, что ЦБ России и правительство «все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации».

По ее словам, золотовалютные резервы страны уже стали меньше зависеть от доллара, а российские вложения в государственные обязательства США за последние 10 лет сократились в 30 раз.

«Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», — сказала она.

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Валентина Матвиенко отметила, что в последнее время много делается для укрепления рубля, повышения его привлекательности для бизнеса и граждан. «И это тоже дает свои результаты: все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях. Ему граждане сегодня доверяют», — уточнила она.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна сократить зависимость от американской валюты. По его словам, это необходимо сделать из-за новых возможных санкций США.

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