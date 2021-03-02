Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 мартаАрест Лермонтова, первый беспосадочный авиаперелет вокруг земного шара и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей

Примерно 260 богатых россиян, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК) в 2019 году, решили перейти на особый налоговый режим, объявленный в 2020 году президентом Владимиром Путиным. Это примерно половина всех граждан, у которых есть КИК. Об этом пишет VTimes со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Источник: Reuters

К КИК относятся иностранные компании, в которых российским резидентам принадлежит не менее 25 процентов. По старым правилам, КИК платит налоги в России, если прибыль превышает 10 миллионов рублей в год. В таком случае ставки налога на превышение для физлица составляют 13 или 15 процентов, для юрлица — 20 процентов. Новые правила позволяют владельцам КИК вместо этого платить фиксированную сумму в пять миллионов рублей и не раскрывать отчетность. После того как президент объявил о нововведении, его сразу же окрестили «подарком для списка Forbes» и индульгенцией для богатых за небольшие деньги.

Как пишет VTimes, в 2020 году ФНС собрала примерно четыре миллиарда рублей налогов с прибылей КИК по обычным правилам. Новый механизм позволит получить еще 1,3 миллиарда рублей фиксированных выплат. Однако новые правила лишают ФНС возможности изучать отчетность об иностранных активах российских предпринимателей. Как пояснил источник издания среди федеральных чиновников, главная цель законодательства о КИК была — не собрать от них налоги, а получить информацию о структурах. Данные о зарубежных компаниях российских резидентов дают большие возможности для пополнения бюджета.

Ранее издание The Bell подсчитало, кому выгодна новая схема налогообложения КИК. Она на руку тем предпринимателям, чей ежегодный доход начинается от 40 миллионов рублей и кто держит в контролируемых иностранных компаниях от 10 миллионов долларов при ожидаемой доходности в пять процентов. По оценке экспертов, с которым общалось издание, таких КИК большинство.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскрыл виновных в развале СССР
Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии
В кабмине не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
«Самое неуловимое» животное Африки попало на фото
На Байконуре похитили электронику со стартовой площадки
Hi-Tech
35 карт, которые изменят ваш взгляд на мир Залипательные картинки
Авто
Большегрузы отправили на платную ЦКАД: что это значит для бизнеса Новые правила передвижения для грузовиков могут привести к увеличению цен на перевозки
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
С Весной! Картинки 474
Бабушка и внук 299
жАнитьба и её сроки 118
а вы носите вещи из синтетики? 110
Леди
«Золотой глобус 2021»: Зеллвегер, Зета-Джонс, Хайек и другие звезды В США состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь