«Аэрофлот» уйдет с половины маршрутов в России в этом году

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает 57 собственных внутрироссийских направлений, следует из последнего ежеквартального отчета компании. Таким образом, перевозчик в этом году уйдет с 46% своих внутренних направлений.
«Аэрофлот» в рамках новой стратегии до 2028 года передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе». Сокращение присутствия крупнейшего перевозчика на российском рынке должно привести к снижению стоимости авиабилетов в эконом-классе на 30%.
На эти направления встала «Россия». Она также будет летать в Мурманск, Саратов, Ставрополь, Волгоград, Сыктывкар, Саранск, Ижевск и Ханты-Мансийск после ухода из этих городов «Аэрофлота». На маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо «Аэрофлота» встанет «Победа», а в Пермь, Уфу и Минеральные Воды будут вместе летать лоукостер и «Россия», следует из данных системы бронирования.