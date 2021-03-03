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17:01 (мск), источник: Forbes

Состояние миллиардера из списка Forbes выросло на $32 млрд за день из-за «бунтующих» трейдеров

Состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта увеличилось больше чем на $32 млрд за день, что позволило ему войти в десятку богатейших людей мира. Его компания из-за сомневающихся в ней инвесторов стала «классической мишенью» для трейдеров с Reddit.

Источник: Reuters

Состояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта за день увеличилось на $32,3 млрд, или более чем на 64%, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Теперь его капитал оценивается в $82,7 млрд.

В результате Гилберт вошел в десятку богатейших миллиардеров по версии Forbes Real-Time, вытеснив из нее самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани.

На оценку состояния Гилберта повлиял рост акций Rocket Cos. на 71% 2 марта. Телеканал CNBC сообщил, что компания могла заинтересовать трейдеров из сообщества WallStreetBets на Reddit, которые ранее спровоцировали примерно десятикратный рост акций сети магазинов видеоигр GameStop менее чем за месяц. Телеканал указывает, что, по данным FactSet, примерно по 40% акций компании открыты короткие позиции, что «делает ее классической мишенью» для инвесторов с Reddit.

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Марина Дульнева

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