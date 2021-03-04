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02:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда

Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое. Медленнее, но дорожают и полеты внутри страны. Эксперты ждут, что такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами: перевозчикам нужно компенсировать потери.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года. Такие данные приводят Biletix и Aviasales.

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По расчетам Aviasales, средняя стоимость забронированного на март билета в ОАЭ сейчас составляет 23,7 тыс. руб., это почти вдвое выше значения 2019 года (12,3 тыс. руб.). Полеты в Грузию выросли в цене почти в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. в марте 2019 года до 15,7 тыс. руб. сейчас. Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.

Значительно увеличились средние цены и на более привычных направлениях. Например, на полет из Москвы в Минск и обратно клиенты Biletix сейчас тратят в среднем 13,6 тыс. руб. против 6,5 тыс. руб. в 2019 году.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова связывает резкий рост цен с падением курса рубля и ограниченным предложением. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточняет, что принимать россиян готовы около 40 стран, из которых прямое авиасообщение открыто с незначительным числом.

В итоге туристы активно используют доступные транспортные хабы — Стамбул, Дубай и Минск.

«Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — поясняет эксперт.

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Этот тезис подтверждают цифры Aviasales. Так, средняя стоимость перелета в Турцию в марте составила 9,2 тыс. руб.— это выше на 7%, чем в 2019 году. Высокие тарифы на перевозку на международных направлениях отмечают и участники рынка организованного туризма. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что если в допандемийный период авиаперелет мог составлять в среднем 60% от стоимости путешествия на Мальдивы, то теперь — 80−85%.

На внутреннем рынке стоимость перелетов растет не столь быстро, но также активно восстанавливается. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тыс. руб., это фактически соответствует значению докризисного 2019 года (4,89 тыс. руб.), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле.

По многим популярным направлениям за два года стоимость даже выросла. Так, полет в одну сторону в Сочи в марте стоит 5,2 тыс. руб., что на 8% дороже, чем в начале весны 2019 года. Билет из Москвы в Симферополь и обратно, по данным Biletix, стоит 7,8 тыс. руб., что на 13,2% выше значения прошлого года.

Спрос на перелеты внутри страны продолжает расти. При общем падении объема перевозок российских авиакомпаний в январе (последние актуальные данные Росавиации) на 38% пассажиропоток на внутренних рейсах снизился только на 5%, до 5 млн пассажиров.

Это подтверждают и данные сервиса «Тинькофф Путешествия»: в феврале траты россиян на перелеты выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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В то же время авиаторы пока праздновать победу не готовы: так, в S7 подчеркивают, что спрос все еще слабее докризисного и «говорить о восстановлении тарифов не приходится».

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий объясняет «сравнительно высокие цены» на внутренние перевозки все тем же ограниченным предложением на международных рейсах. В Европе, утверждает эксперт, ситуация с ценами гораздо хуже, средняя стоимость авиабилета сейчас выше докризисной примерно на 50−100%.

Елена Сахнова из «ВТБ Капитала» поясняет, что помимо традиционных затрат авиакомпаний, в том числе на авиакеросин, цены на который почти достигли уровня 2019 года, перевозчики должны закрывать платежи по лизингу, хотя часть флота до сих пор простаивает. Она предполагает, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока не будет открыто 85−90% направлений.

Александра Мерцалова, Ольга Никитина

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