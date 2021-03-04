Московская биржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

В феврале частные инвесторы также вложили 90 млрд рублей в облигации и 12,6 млрд рублей — в биржевые фонды. 74% вложений в долговые бумаги пришлись на корпоративные облигации, 22% — на государственные облигации и 4% — на еврооблигации.
Активность частных инвесторов на Мосбирже в феврале оказалась максимальной. Если в феврале 2020 года 448 000 человек совершали сделки, то в феврале 2021 году показатель подскочил в 3,5 раза — до 1,6 млн человек.
При этом 8 февраля торговая площадка зафиксировала рекорд по числу активных клиентов.
В этот день сделки заключали сразу 540 000 человек.
1 марта «Секрет» рассказывал, что Московская биржа захотела работать круглосуточно и без выходных. С 1 марта 2021 года Мосбиржа начала проводить торги с 7:00 по мск на валютном, срочном рынках и на рынке драгоценных металлов. До этого торговые сессии начинались строго с 10:00. В июне 2020-го площадка запустила вечернюю торговую сессию с 19:00 до 23:50 мск, хотя до этого торги заканчивались в 18:50 мск.
Ранее эксперты подсчитали, что в 2020 году россияне вложили в ценные бумаги 6 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м (3,2 трлн рублей).
22 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала несколько советов начинающим инвесторам. Она рекомендовала им не вкладывать последние или заёмные средства, а также оценивать риски.