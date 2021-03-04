Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России», — пояснил Новак.
До этого 4 марта страны-участники ОПЕК+ решили не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. барр./сутки больше, чем в предыдущем месяце.
«Это наша доля в общих 500 тыс. барр./сутки, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+», — добавил Новак.
Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на апрель. Следующая встреча стран-участников организации назначена на 1 апреля.
На фоне новостей о сохранении прежнего уровня нефтедобычи стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 5,2%, до $67,43. К 22:00 рост несколько скорректировался, цена нефти североморской марки составила $66,15.