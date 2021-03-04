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22:54 (мск), источник: РБК

Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+

Россия получит преференции в добыче нефти в апреле 2021 года в связи с сезонным ростом спроса. Об этом заявил зампредседателя правительства и бывший министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России», — пояснил Новак.

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До этого 4 марта страны-участники ОПЕК+ решили не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. барр./сутки больше, чем в предыдущем месяце.

«Это наша доля в общих 500 тыс. барр./сутки, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+», — добавил Новак.

Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на апрель. Следующая встреча стран-участников организации назначена на 1 апреля.

На фоне новостей о сохранении прежнего уровня нефтедобычи стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 5,2%, до $67,43. К 22:00 рост несколько скорректировался, цена нефти североморской марки составила $66,15.

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