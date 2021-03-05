«Более мягкая рецессия»: ВШЭ назвала уникальным спад в экономике России из-за пандемии

Спад экономики России из-за пандемии впервые в новейшей истории страны оказался менее сильным, чем в мире в целом. Об этом говорится в опубликованном бюллетене Института «Центр развития» Высшей школы экономики. Авторы исследования отметили ряд отличий падения российского ВВП в 2020 году от кризисов 2009 и 2015 годов.
«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — указывается в исследовании Центра развития ВШЭ. Его авторы сравнили падение ВВП в 2020 году (данные Росстата) на 3,1% с прогнозной оценкой падения мирового ВВП Международным валютным фондом — снижение на 3,5%. Аналитики отметили, что снижение ВВП во время пандемии COVID-19 оказалось более сильным, чем в кризис 2015 года (падение на 2%), но более чем в два раза слабее падения в кризис 2009 года, когда ВВП уменьшился на 7,8%.
Сравнивая пандемический кризис в России с двумя предыдущими, эксперты выделили три особенных его результата. Первый заключается в том, что в 2020 году наблюдалось масштабное падение добычи полезных ископаемых — на 6,9%. Во-вторых, впервые не наблюдалось провала в строительстве (ВВП в этой отрасли вырос на 0,1%). Наконец, третью отличительную особенность «ковидного» падения ВВП авторы исследования увидели в том, что масштаб снижения потребительской активности в платных услугах населению (17,1%) впервые оказался намного выше, чем в розничной торговле (4,1%).
При этом сокращение торговли оказалось меньшим, чем во время двух предыдущих кризисов.
Они отметили, что последствия пандемии для сферы услуг и торговли обусловлены эффектами физического дистанцирования и перераспределением расходов в пользу товаров в 2020 году.
Среди отраслей, которые не показали отрицательную динамику за год, эксперты также назвали обрабатывающие производства (рост на 0,6%) и оптовую торговлю (0,1%). Падение инвестиций в 2020 году, согласно первой оценке Росстата, составило всего 1,4%, что намного лучше, чем в 2009 году (падение на 13,5%) и 2015 году (минус 10,1%), отмечается в бюллетене «Центра развития» ВШЭ. В качестве причин, способствовавших смягчению последствий пандемии для рынка инвестиций, эксперты указали «отсутствие накануне кризиса сильного перегрева экономики, наблюдавшегося в 2008 году, и значительно более мягкое, чем в 2015 году ослабление курса рубля». В 2015 году реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 16,5% в среднем за год, в то время как в 2020 году — на 7,5%.
Исследователи указывают, что пандемия «всерьез ударила по российской экономике» только во втором квартале 2020 года. В третьем квартале экономика и население в значительной степени оправились от шока и наблюдался мощный восстановительный рост экономической активности. Четвертый квартал прошел под знаком второй «волны» коронавируса, но сравнительная адаптированность экономики и введение более слабых, чем во втором квартале, ограничений способствовали гораздо более спокойной реакции ВВП на этот шок. Предварительная статистика говорит об остановке восстановления экономической активности в этот период, но не о возобновлении падения, отметили аналитики ВШЭ.