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15:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Вогульский пайщик» не привлек внимания регуляторов

В России обнаружилось потребительское общество, заявляющее, что владеет активами на сумму, превышающую половину ВВП страны. Организация якобы занимается инвестициями, работает с правительством, Минобороны и др., а ее пайщиками являются более 470 тыс. человек. Компания привлекает средства граждан и юрлиц в «тарифные планы», обещая выплачивать дивиденды до 20% годовых. Сама она существует уже более 16 лет, однако регуляторов ее деятельность до сих пор не заинтересовала.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В конце января в московское отделение крупного российского банка пришла пожилая клиентка, чтобы забрать вклад на сумму 2,4 млн руб. Сотрудников банка насторожило, что пенсионерка пришла не с родственниками, а с «третьими лицами», как позже выяснилось — представителями Международного потребительского общества «Вогульский пайщик», куда и должны были переместиться деньги.

Банковские работники не могли отказать в выдаче денег клиенту, но позвонили сыну вкладчицы и объяснили ситуацию. Он приехал и остановил мать.

МПО «Вогульский пайщик» существует с декабря 2004 года. Общество утверждает, что работает с правительством РФ, Советом федерации и Минобороны, а также другими крупнейшими организациями и предприятиями (на сайте даны ссылки на европейский ЦБ и ООН).

Активы общества, по его данным, составляют 61 трлн руб., что превышает половину ВВП России (106,6 трлн руб. за 2020 год, по данным «Росстата»).

Обсуждение в чатах и соцсетях надежности данного МПО и его предложений последний раз возникло в конце прошлого года, но встречалось и в 2016 году, в 2012 и 2010 годах. Сегодня, по словам одного из его приверженцев, «Вогульский пайщик» предлагает вложить рубли в его паи с доходностью 7,5−16% годовых для физлиц и до 20% годовых — для юрлиц с возможностью помесячной выплаты дивидендов. Есть и тарифный план в валюте со ставкой до 4% годовых. Средства, по его словам, вкладываются в строительство, промышленность, энергетику, транспорт, связь, ЖКХ и сельское хозяйство.

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Как сообщили «Ъ» в ЦБ, «данная организация не является поднадзорной Банку России». Регулятор вправе проверить любую финансовую организацию, если на нее поступила жалоба относительно обращения с доверенными ей деньгами. Но ЦБ может и сам инициировать проверку компании, если она предлагает ставки выше рыночных, а также ведет агрессивную маркетинговую политику. Но ставки у общества сопоставимы с теми, что предлагают, например, ломбарды или МФО, а маркетинг не агрессивен. Корреспонденту «Ъ», позвонившему в МПО, на вопрос о возможности размещения средств сообщили, что «не понимают, о чем речь».

В ОНФ сообщили, что жалоб со стороны участников общества не поступало. Вместе с тем руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что в поведении МПО «Вогульский пайщик» очень четко прослеживается ряд признаков мошенничества. «МПО заявляет о владении активами на сумму, превышающую половину ВВП страны. При этом утверждается, что это финансовая и инвестиционная организация, но ни в одном из реестров ЦБ она не значится», — указывает она.

ОНФ обратил внимание на то, что среднесписочная численность сотрудников МПО не декларируется, а на директора и учредителя в картотеке арбитражных судов значатся несколько дел.
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По словам партнера юридической фирмы «Юстерс» Андрея Григорьева, в российском законодательстве действует презумпция добросовестности участников гражданского оборота. В данном случае это означает, что пока со стороны компетентных органов (например, МВД или ФАС) нет подтвержденных фактов мошенничества или введения в заблуждения, никакой ответственности ни участники, ни директор этого потребительского общества понести не могут.

«Организационно-правовая форма “Вогульского пайщика” позволяет беспрепятственно организовывать сбор средств от пайщиков ради достижения самых разнообразных целей», — говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. При этом, по его словам, любая финансовая организация должна быть подконтрольна ЦБ, который может инициировать проверку как по заявлению граждан, так и самостоятельно. Странно, что регулятор не заинтересовался этой организацией, заключает эксперт.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

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