Цена страха: почему лучше всех инвестируют мертвые и неактивные инвесторы

Несколько лет назад в инвестиционном сообществе была популярна история про внутреннее исследование, проведенное в одной из старейших финансовых компаний мира Fidelity. Ее специалисты якобы решили провести анализ самых успешных клиентских счетов, чтобы найти секрет успеха этих инвесторов.
Исследование показало, что самые успешные клиенты «были либо мертвы, либо неактивны».
И хотя подтверждения подлинности этой истории найти никому не удалось, рациональное зерно в ней все же есть. Мертвые и неактивные инвесторы, очевидно, не проявляют ни жадности, ни страха — тех двух эмоций, которые на протяжении сотен лет делают людей беднее. И если стоимость жадности оцифровать проблематично, то посчитать стоимость страха достаточно просто.
Представьте, что в январе 2000 года вы решили вложить деньги в рынок акций. Например, пусть это будет американский рынок и его основной индикатор — индекс S&P 500.
В тот момент вы еще не знали, что впереди вас ждет три крупных обвала: пузырь на рынке IT-компаний в 2000 году, ипотечный кризис в США 2008 года и «коронакризис» 2020 года. Помимо этого, вам предстоит встретить еще восемь коррекций со снижениями индекса на 10% и более.
Тем не менее, если вы стойко выдержали все испытания, то по итогам 2020 года ваши сбережения увеличились бы на 287,5%.
Но что будет, если из этого роста вычесть динамику нескольких самых успешных торговых дней? Интуитивно кажется, что трагедии не произойдет, но реальность может вас удивить. Если из роста индекса S&P 500 (с учетом выплаченных дивидендов) за период с января 2000 года по декабрь 2020 года вычесть динамику десяти самых прибыльных дней, то доходность инвестиций упадет до скромных 77,5% в абсолютном выражении, или до 2,77% годовых. А если вычесть 25 дней, то вместо дохода уже будет убыток в размере 16,32%.
На графике ниже приведены те самые десять самых важных дней. Их объединяет два существенных факта. Во-первых, все они приходятся на кризисные периоды, а не на моменты эйфории на рынке. Первые семь дней — ипотечный кризис в США, оставшиеся три — обвал рынков из-за карантина и пандемии COVID-19. Во-вторых, абсолютно во всех случаях за день до бурного роста рынки падали.
То есть именно в те дни, когда многие инвесторы продавали свои активы в надежде спасти их от дальнейшего падения, они на самом деле, наоборот, потенциально ухудшали свой конечный финансовый результат.
Совокупный рост рынка за эти десять дней составляет 218,28%, притом что в сумме за 21 год индекс вырос на 287,5%. Получается, что рынок награждает инвесторов не за то, сколько времени они провели в активах, а за то, что они провели в активах те моменты времени, когда всем остальным было страшно.
Справедливости ради стоит отметить, что, продавая во время коррекций свои активы, среднестатистический инвестор пропускает не только лучшие дни, но и худшие.
Однако предугадать заранее их наступление тоже практически невозможно. Именно по этой причине те, кто активно совершает сделки по своим счетам, в большинстве своем проигрывают в доходности тем, кто купил и держит.
Эксперименты, подобные тому, что мы провели с индексом S&P 500, моделировали и с отдельными акциями и облигациями, и с индексами разных стран. От актива к активу менялись значения доходов и убытков, но главный принцип оставался неизменным.
Вы можете перечеркнуть годы инвестиций в ценные бумаги, оставшись в деньгах в течение лишь нескольких дней. Это и есть цена вашего страха.
Очевидно, что впереди нас еще ждут серьезные обвалы и коррекции. Они регулярно случались в предыдущие 500 лет и являются скорее свойством фондового рынка, а не его ошибкой. В те моменты, когда вам будет особенно страшно за свои сбережения, подумайте о том, как на вашем месте поступили бы мертвые или неактивные инвесторы. Ведь они, если верить цифрам и исследованию Fidelity, как раз и входят в число самых успешных.