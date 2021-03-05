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09:48 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» опроверг введение платной регистрации на рейс

МОСКВА, 5 Марта. /ТАСС/. Идея введения платной регистрации на рейс в аэропортах не актуальна для «Аэрофлота» и такая инициатива на данный момент не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — сказал он.

Демин отметил, что для пассажиров дискаунтера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 руб. для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.

«Для полносервисных же компаний, таких как “Аэрофлот”, регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается», — добавил он.

Ранее сегодня газета «Известия» написала со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях, что «Аэрофлот» направил в Министерство транспорта РФ инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета. В Минтрансе газете сообщили, что никаких решений на данный момент не принято.

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