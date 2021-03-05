«Аэрофлот» опроверг введение платной регистрации на рейс

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — сказал он.
Демин отметил, что для пассажиров дискаунтера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 руб. для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.
«Для полносервисных же компаний, таких как “Аэрофлот”, регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается», — добавил он.
Ранее сегодня газета «Известия» написала со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях, что «Аэрофлот» направил в Министерство транспорта РФ инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета. В Минтрансе газете сообщили, что никаких решений на данный момент не принято.