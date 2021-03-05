Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 мартаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

МТС запустила в Москве первую в России пилотную сеть 5G для массового сегмента

МТС запустила первую в России пилотную сеть нового стандарта связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей, следует из сообщения компании. К сети смогут подключиться абоненты оператора, использующие смартфоны с поддержкой 5G.

Источник: РИА "Новости"

МТС будет сама выбирать участников пилота на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг. Выбранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Новость
В России начали продавать чудо-гаджеты для защиты от 5G. Что известно

Пилотная сеть 5G будет доступна в Никольском пассаже, «Детском мире», на Москворецкой и Раушской набережных, в парке «Зарядье», на Университетской площади у здания МГУ, на ВДНХ, смотровой площадке на Воробьевых горах, а также в парке Горького, парке искусств «Музеон», на Крымском мосту, Фрунзенской и Пречистенской набережных и в некоторых других местах.

Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться, отметили в МТС. Использование трафика в пилотной сети не будет тарифицироваться и ограничиваться по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

Анастасия Гаврилюк

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Путин на коллегии МВД назвал вещи своими именами
Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
В Минцифры заявили, что россияне не останутся без интернета
Мишустин поспорил с ученым из-за слова «воркшоп»
Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
«Единая Россия» предложила запретить пропаганду полиамории
В центре Земли обнаружили новую структуру
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
От Украины отходит еще одна большая область
Прошло 15 лет: как выглядит Белоснежка из "9 роты"
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь