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19:05 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%

«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на 10% на внутренние рейсы, подтвердили в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы Аэрофлота и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса Эконом увеличение составит 150 руб. за сегмент», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с мая 2020 по январь 2021 г. средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%.

Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен.
пресс-служба компании

Ранее издание Forbes сообщило, что Аэрофлот поднимет стоимость топливного сбора с 10 марта у всех перевозчиков группы («Россия», «Аэрофлот» и «Аврора»), кроме лоукостера «Победа».

Во время загрузки произошла ошибка.
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