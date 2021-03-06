Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 мартаДень рождения Микеланджело, основание футбольного клуба "Реал Мадрид" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
09:47 (мск), источник: Известия

Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов

Не стоит брать кредит на покупку новых золотых сережек, смартфонов, оплату путешествий и спонтанные покупки. Займы на такие цели не только бессмысленны, но и опасны, рассказали эксперты агентству «Прайм» в субботу, 5 марта.

Источник: Reuters

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная считает, что нет смысла брать кредит на обучение ребенка за границей, если в перспективе не предвидится получение вида на жительство в другой стране и нет представления о том, насколько зарубежный диплом окажется полезнее при трудоустройстве в российской компании.

Кредит может быть полезным, если, например, вы собрались купить квартиру в ипотеку, приобрести автомобиль или понадобились деньги на срочное лечение.

Новость
В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей

По словам декана, перед покупкой необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно необходима и каким образом она сможет компенсировать затраты на выплату банковских процентов.

Нужно рассчитать величину уплачиваемых процентов и сопоставить со стоимостью самого предмета. Возможно, вы сможете приобрести ее без кредита, но в более отдаленной перспективе.

Перед покупкой желаемого товара необходимо взять перерыв хотя бы на день. Это позволит взвесить и оценить полезность приобретения, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Если вы понимаете, что купили бы данный товар в любом случае — не сейчас, но тогда через неделю, месяц или даже год, то он вам действительно нужен и его стоит купить», — считает Емельянов.

По словам эксперта, если при этом покупка не заставит вас отказаться от более важных приобретений сейчас или в будущем, «товар точно можно купить».

Емельянов рассказал, что потребительский кредит — вариант для тех, кому недоступны кредитные карты и беспроцентные рассрочки.

Если есть возможность, лучше избежать потребительского кредита.

«Если вы способны осилить покупку за два-три месяца, то вы и проценты по ней не заплатите, уложившись в льготный период», — отметил он.

Новость
Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта

Эксперт добавил, что есть карты рассрочки или опция рассрочки в самом магазине, которая растянет платежи по времени.

Емельянов предупреждает, что лучше не брать деньги у знакомых на потребительские цели, потому что это может повториться в будущем. И вместо того чтобы научиться контролировать свои финансы и откладывать деньги, человек испортит отношения с людьми.

Безсмертная в свою очередь указывает, что займы у друзей могут повлечь за собой возникновение чувства зависти или стыда у берущего в долг и неловкости у потенциального кредитора, а также разрыв отношений.

Специалисты считают, что на потребительские цели лучше копить, откладывая заранее. Следует иметь неприкосновенный запас, например, 10% от вашего ежемесячного дохода, который ни при каких обстоятельствах не тратится.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе этого года россияне оформили потребительских кредитов на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше показателя 2020 года.

Средний размер кредита наличными в первом месяце нынешнего года составил около 334 тыс. рублей, что на 36 тыс. рублей больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Новость
Кабмин упростил банкам доступ к участию в программе по выдаче льготной ипотеки

Отмечается, что при средней зарплате по стране около 30 тыс. рублей у многих граждан есть дорогие смартфоны, новые иномарки. Покупки «не по доходам» обычно совершаются в кредит. Любители небольших займов думают, что «проще платить банку, чем копить сразу». В результате выплаты по многочисленным кредитам и рассрочкам могут ежемесячно превышать 20−30% от семейного бюджета.

В декабре прошлого года аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные 20 ведущих автокредитных банков сообщало, что выдача кредитов в России на новые автомобили выросла на 31% в количественном выражении по сравнению с ноябрем 2019 года и на 29% — в денежном выражении. Это было связано с госпрограммой, действие которой заканчивалось в ноябре. Банки, работавшие по этой программе и у которых есть партнерские соглашения с автопроизводителями, чьи машины попадали под ее действие, выдавали до 70% кредитов с ее использованием.

В ноябре стало известно, что в России в октябре средняя сумма кредита на новый автомобиль составила 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% выше, чем в октябре прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дотянулась до космоса: завершается создание системы разведки «Лиана»
КОТОстрофа: мохнатый дебошир и ананасы со вкусом политики
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
Кравчук пригрозил России «радикальными шагами» из-за Донбасса
Американка обнаружила за зеркалом в ванной тайный вход
В США блокировали назначение главы ЦРУ из-за «Северного потока»
Киев заявил о борьбе с олигархами после санкций
Gnezdo.ru
За просмотром этого фильма забудете обо всём
Какое наследство оставил Мягков?
Самые красивые женщины по версии мужчин
Власти уже не скрывают. Узнали сегодня утром
Hi-Tech
Эти фото поднимут настроение любому Получилось забавно — посмотрите!
Горячие темы на Авто
Толерантность и сострадание. 307
просто подумалось. 285
Что такое не везёт, или снова бабахнуло 279
Ну что, товарищи, кто там часто любит Китай в пример ставить? 137
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 1025
Бабушки не должны внуков смотреть? 534
С Весной! Картинки 520
Забавные картинки 506
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Новости партнеров
С 6,4 тыс. рублей: ПФР напомнил о деньгах, за которыми надо скоро прийти
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Как замаскировать большой живот. Беспроигрышный вариант
Что для российских мужчин считается позором, а на Западе - в порядке вещей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь