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13:48 (мск), источник: Ведомости

В российские порты начались поставки белорусских нефтепродуктов

Белоруссия начала первые поставки нефтепродуктов для транзита через российские порты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России.

Источник: Reuters

«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — рассказали в министерстве.

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Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке идущих на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты 19 февраля. Белорусская сторона отмечала, что соглашение предполагает перевалку 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021—2023 гг.

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Обсуждение возможности перенаправить белорусские экспортные нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу началось в сентябре 2020 г. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты.

Позже тогдашний глава Минэнерго России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты начнется уже в 2021 г.

В конце января текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов. В середине февраля проект межправительственного соглашения одобрил Лукашенко.

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