13:48 (мск), источник: Ведомости
В российские порты начались поставки белорусских нефтепродуктов
Белоруссия начала первые поставки нефтепродуктов для транзита через российские порты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России.
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«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — рассказали в министерстве.
Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке идущих на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты 19 февраля. Белорусская сторона отмечала, что соглашение предполагает перевалку 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах
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