09:46 (мск), источник: Российская газета
Владимир Мау назвал условия для начала экономического роста
Для быстрого восстановления экономики России от потерь, связанных с пандемией коронавируса, достаточно будет снять все возникшие
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«В отличие от 2008−2009 годов, в основе кризиса лежит не неэффективность и падение спроса, а остановка экономической деятельности на основе административных решений: прекратились международные перевозки, закрылась часть предприятий, было ограничено передвижение людей, — перечислил Владимир Мау. — В такой ситуации снятие ограничений почти автоматически ведет к экономическому росту».
В результате, считает Владимир Мау, падение доходов населения было сглажено, оно оказалось меньше, чем ожидалось в начале кризиса, а потребительский спрос во втором полугодии позволил компенсировать значительную часть спада первых шести месяцев года.
«В отношении бизнеса также были приняты достаточно эффективные меры, первая из которых — это достаточно короткий (по сравнению с большинством стран Европы) период локдауна, — добавил ректор РАНХиГС. — Это действительно важная мера: деятельность большинства бизнесов была прервана максимум на полтора месяца, а потом они смогли снова включиться в работу благодаря поддержанному спросу со стороны потребителей. Если бы локдаун продолжался