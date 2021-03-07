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09:46 (мск), источник: Российская газета

Владимир Мау назвал условия для начала экономического роста

Для быстрого восстановления экономики России от потерь, связанных с пандемией коронавируса, достаточно будет снять все возникшие из-за COVID-19 ограничения, заявил в интервью «Российской газете» ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

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Источник: РИА "Новости"

«В отличие от 2008−2009 годов, в основе кризиса лежит не неэффективность и падение спроса, а остановка экономической деятельности на основе административных решений: прекратились международные перевозки, закрылась часть предприятий, было ограничено передвижение людей, — перечислил Владимир Мау. — В такой ситуации снятие ограничений почти автоматически ведет к экономическому росту».

По его оценке, в прошлом году усилия правительства во многом были направлены на поддержку населения.
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В результате, считает Владимир Мау, падение доходов населения было сглажено, оно оказалось меньше, чем ожидалось в начале кризиса, а потребительский спрос во втором полугодии позволил компенсировать значительную часть спада первых шести месяцев года.

«В отношении бизнеса также были приняты достаточно эффективные меры, первая из которых — это достаточно короткий (по сравнению с большинством стран Европы) период локдауна, — добавил ректор РАНХиГС. — Это действительно важная мера: деятельность большинства бизнесов была прервана максимум на полтора месяца, а потом они смогли снова включиться в работу благодаря поддержанному спросу со стороны потребителей. Если бы локдаун продолжался два-три месяца, наверное, необходимость мер масштабной поддержки бизнеса была бы более актуальной».

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