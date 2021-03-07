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13:49 (мск), источник: Секрет Фирмы

Пандемия подстегнула спрос на более дорогой и крепкий алкоголь

Распространение коронавируса в 2020 году привело к тому, что люди стали чаще покупать дорогой и крепкий алкоголь, отказываясь от пива и вина. Несмотря на закрытие баров и ресторанов, потребление таких напитков снизилось за год всего на 8%.

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Источник: РИА "Новости"

Люди, сумевшие сохранить работу во время пандемии и карантина, стали тратить меньше денег из-за невозможности съездить в отпуск или провести вечер в ресторане. На сэкономленные средства они покупали высококачественный крепкий алкоголь и самостоятельно готовили коктейли, пишет Financial Times.

По словам аналитика Jefferies Эда Манди, пандемия привела к «огромному росту» продаж алкогольных напитков.

Отчасти этому поспособствовала более низкая стоимость алкоголя в магазинах по сравнению с ценами в питейных заведениях.

«Если вы застряли дома и не собираетесь ходить по магазинам, проще купить большую бутылку спиртного, чем 24 бутылки пива. Люди переходят с бренди на коньяк, с дешёвых напитков на дорогие», — отметил он.

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Представители одного из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) заявили, что в 2020 году продажи текилы выросли на 80%. По словам гендиректора компании Ивана Менезиса, в прошлом году заметно усилился тренд на переход от вина и пива к более крепким напиткам.

Компания Pernod Ricard (бренды Jameson и The Glenlivet) также отметила «значительный рост» продаж, несмотря на закрытие магазинов в аэропортах и на вокзалах, которые традиционно были крупными каналами реализации крепкого алкоголя.

По данным аналитической компании IWSR, мировое потребление алкоголя в 2020 году снизилось на 8% по сравнению с показателями 2019 года. Например, в Китае потребление упало на 9%, хотя розничные продажи напитков выросли на 23% за год.

Аналитики исследовательской компании Bernstein считают, что мировой спрос на алкоголь будет расти по мере вакцинации населения. По их прогнозу, стремление людей к «социализации с бокалом в руках» вернётся к нормальному уровню к середине 2021 года.

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