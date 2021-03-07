12:10 (мск), источник: РБК
В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья
Правительство упростило правила, позволяющие тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал
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Изменения затронут те случаи, когда средства используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.
С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 рублей. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для
По данным Минтруда, в 2020 году 61% участников программы маткапитала тратили средства господдержки на улучшение жилищных условий и оплату ипотеки — за год было подано 692 тыс. таких заявлений. На образование пришлось около 190 тыс. заявлений (17%), на ежемесячные выплаты — 250 тыс. (22%), на накопительную пенсию мамы — 829 (менее 1%). Всего в 2020 году российские семьи подали около 1,13 млн заявлений о распоряжении маткапиталом.
С 2021 году возможности потратить маткапитал стали шире. Средства можно использовать в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке, а также направить и на погашение военной ипотеки.