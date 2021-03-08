05:41 (мск), источник: Известия
Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте
В 2020-м на это повлияли пандемия и кризис.
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В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов. Причинами стали нестабильность во время пандемии и кризиса, низкие ставки по вкладам и наступление того самого черного дня, на случай которого россияне хранили в банках доллары и евро, считают эксперты.
Лучше доллар в руках
За прошлый год на фоне кризиса и пандемии клиенты банков сняли со счетов на $5 млрд иностранной валюты больше, чем в 2019-м. Сумма полученных денег составила свыше $28 млрд, следует из данных ЦБ. Наиболее активно средства снимали в марте и декабре, их объем достиг более $4 млрд и $3 млрд соответственно.
В банках «Хоум Кредит», «Дом. РФ» и Росбанке подтвердили: в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты. В банке «Дом. РФ» рост составил 65% в рублевом эквиваленте и 45% в номинальном, рассказал директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. При этом увеличение объема операций по конверсии составило больше 100%.
В Росбанке также отметили повышение спроса на иностранную валюту. Первые два месяца 2020-го показатели находились на уровне средних значений. Изменения стали заметны в марте прошлого года, сообщил директор департамента кассовых и инкассационных сервисов банка Павел Игнаткин. Для поддержания экономик на фоне пандемии ФРС США и европейские банки снизили ставки, что сделало валютные депозиты непривлекательными по сравнению с другими возможностями инвестирования свободных средств. Это вызвало отток денег из вкладов в иностранной валюте и рост объема снятия наличных со счетов. В 2019 году в кассах и банкоматах в целом наблюдался приток наличной валюты, а в 2020-м — снижение.
Помимо проблем в мировой экономике, связанных с коронавирусом, весной прошлого года сильно упали цены на рынке нефти и нефтепродуктов, что сказалось на курсе рубля
Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро. Спрос на них увеличился на 70 и 50% соответственно, рассказал Евгений Шитиков из банка «Дом. РФ». При этом фунты стерлингов в 2020 году стали в пять раз менее популярны, чем годом ранее, а на швейцарские франки, наоборот, спрос вырос почти в три раза. Увеличение востребованности долларов подтвердил Павел Игнаткин из Росбанка.
На поддержание уровня жизни
В периоды нестабильности и неопределенности люди всегда стремились перевести свои накопления в более надежный, по их мнению, актив, который в идеале был бы всегда под рукой, считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, всплески снятия иностранной валюты со счетов в наличной форме в марте и декабре вызваны разными причинами. Первый связан с объявлением пандемии коронавируса, введением ограничений на передвижение граждан, что создало условия нестабильности для большинства россиян.
В этих условиях стоит ожидать дальнейшего увеличения спроса на иностранную валюту, в которую граждане будут переводить часть средств из завершившихся банковских депозитов, уверен эксперт. Люди не захотят их продлевать
Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч согласен, что возможно продолжение тренда на снятие со счетов валюты наличными. С открытием стран возобновятся деловые поездки и путешествия. Россиянам понадобятся наличные средства, которые будут приобретаться или сниматься со вкладов. Также с укреплением рубля население может захотеть нарастить запасы валюты на черный день. Это тоже приведет к росту покупки иностранных денег.
Основной причиной увеличения снятия средств в валюте в 2020 году стало резкое падение доходов граждан, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Сбережения у многих были именно в такой форме, поэтому люди забирали свои накопления и тратили их на поддержание уровня жизни. Другой причиной эксперт назвал околонулевые, а порой даже отрицательные ставки по валютным депозитам.