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05:41 (мск), источник: Известия

Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

В 2020-м на это повлияли пандемия и кризис.

ЦБ: $ 74.4275   +0.64 € 88.9334   -0.01 ММВБ: $ 74.2025   -0.50 € 88.4400   -1.00
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Источник: AP 2020

В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов. Причинами стали нестабильность во время пандемии и кризиса, низкие ставки по вкладам и наступление того самого черного дня, на случай которого россияне хранили в банках доллары и евро, считают эксперты.

Лучше доллар в руках

За прошлый год на фоне кризиса и пандемии клиенты банков сняли со счетов на $5 млрд иностранной валюты больше, чем в 2019-м. Сумма полученных денег составила свыше $28 млрд, следует из данных ЦБ. Наиболее активно средства снимали в марте и декабре, их объем достиг более $4 млрд и $3 млрд соответственно.

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В банках «Хоум Кредит», «Дом. РФ» и Росбанке подтвердили: в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты. В банке «Дом. РФ» рост составил 65% в рублевом эквиваленте и 45% в номинальном, рассказал директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. При этом увеличение объема операций по конверсии составило больше 100%.

В Росбанке также отметили повышение спроса на иностранную валюту. Первые два месяца 2020-го показатели находились на уровне средних значений. Изменения стали заметны в марте прошлого года, сообщил директор департамента кассовых и инкассационных сервисов банка Павел Игнаткин. Для поддержания экономик на фоне пандемии ФРС США и европейские банки снизили ставки, что сделало валютные депозиты непривлекательными по сравнению с другими возможностями инвестирования свободных средств. Это вызвало отток денег из вкладов в иностранной валюте и рост объема снятия наличных со счетов. В 2019 году в кассах и банкоматах в целом наблюдался приток наличной валюты, а в 2020-м — снижение.

График USDRUB от TradingView

Помимо проблем в мировой экономике, связанных с коронавирусом, весной прошлого года сильно упали цены на рынке нефти и нефтепродуктов, что сказалось на курсе рубля из-за высокой доли сырьевого экспорта в нашей стране, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Курс национальной валюты в начале весны 2020-го доходил до 80 рублей за доллар, хотя в начале 2019-го он был на уровне 62 рубля за доллар. Реакцией на такое изменение традиционно становится рост спроса на иностранную валюту. А в условиях низких ставок по вкладам многие предпочитали получить средства в наличной форме. В течение следующих месяцев по мере укрепления рубля востребованность иностранной валюты постепенно снижалась, однако в целом за 2020 год спрос на нее все равно оказался выше, чем в 2019-м, объяснил Станислав Дужинский.

Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро. Спрос на них увеличился на 70 и 50% соответственно, рассказал Евгений Шитиков из банка «Дом. РФ». При этом фунты стерлингов в 2020 году стали в пять раз менее популярны, чем годом ранее, а на швейцарские франки, наоборот, спрос вырос почти в три раза. Увеличение востребованности долларов подтвердил Павел Игнаткин из Росбанка.

На поддержание уровня жизни

В периоды нестабильности и неопределенности люди всегда стремились перевести свои накопления в более надежный, по их мнению, актив, который в идеале был бы всегда под рукой, считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, всплески снятия иностранной валюты со счетов в наличной форме в марте и декабре вызваны разными причинами. Первый связан с объявлением пандемии коронавируса, введением ограничений на передвижение граждан, что создало условия нестабильности для большинства россиян.

А причина роста в декабре — разгон инфляции, который создает высокие ожидания по росту цен, снижая веру в стабильность курса рубля.

В этих условиях стоит ожидать дальнейшего увеличения спроса на иностранную валюту, в которую граждане будут переводить часть средств из завершившихся банковских депозитов, уверен эксперт. Люди не захотят их продлевать из-за низких процентных ставок и введения налогообложения на доходы по вкладам.

График EURRUB от TradingView

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч согласен, что возможно продолжение тренда на снятие со счетов валюты наличными. С открытием стран возобновятся деловые поездки и путешествия. Россиянам понадобятся наличные средства, которые будут приобретаться или сниматься со вкладов. Также с укреплением рубля население может захотеть нарастить запасы валюты на черный день. Это тоже приведет к росту покупки иностранных денег.

Основной причиной увеличения снятия средств в валюте в 2020 году стало резкое падение доходов граждан, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Сбережения у многих были именно в такой форме, поэтому люди забирали свои накопления и тратили их на поддержание уровня жизни. Другой причиной эксперт назвал околонулевые, а порой даже отрицательные ставки по валютным депозитам. Из-за этого граждане все чаще искали альтернативные инструменты для инвестиций. В 2021 году эксперт не ожидает роста снятия иностранной валюты со счетов, так как экономика возвращается к нормальному ритму, и это должно отразиться на доходах граждан.

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