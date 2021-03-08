Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 мартаМеждународный женский день, вступление на престол Анны Стюарт и другие события
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
02:33 (мск), источник: ТАСС

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость майского фьючерса на нефть WTI выросла до $67,04 за баррель.

ЦБ: $ 74.4275   +0.64 € 88.9334   -0.01 ММВБ: $ 74.2025   -0.50 € 88.4400   -1.00
Источник: AP 2020

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $70,5 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02:07 мск.

В последний раз цена Brent находилась выше $70 за баррель в январе 2020 года.

По состоянию на 02:10 мск цена майского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,77% и достигает $70,59 за баррель.

В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $67,04 за баррель (+1,71%).

График UKOIL от TradingView
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
В Испании назвали новую угрозу для Европы из-за пандемии
Православные христиане отмечают Масленицу
Названа вероятная причина пожара на трубопроводе на реке Обь
Лайфхак с нарезкой лука удивил пользователей Сети (видео)
Принца Гарри обвинили в «объявлении войны» королевской семье
Евросоюзу грозит потеря до 100 млрд евро из-за темпов вакцинации
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Рисовали иностранцы: недострою в Геленджике примонтировали герб Черногории
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Леди
Девушка сына Королевой сама сделала ему предложение 19-летний Архип собрался жениться
Новости партнеров
Хищения, растраты и шантаж: в чем замешан лидер оппозиции
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь