02:33 (мск), источник: ТАСС
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января 2020 года
Стоимость майского фьючерса на нефть WTI выросла до $67,04 за баррель.
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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $70,5 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02:07 мск.
В последний раз цена Brent находилась выше $70 за баррель в январе 2020 года.
По состоянию на 02:10 мск цена майского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,77% и достигает $70,59 за баррель.
В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $67,04 за баррель (+1,71%).