14:19 (мск), источник: Коммерсантъ
«Газпром» впервые поставил «зеленый» СПГ в Европу
«Газпром» осуществил первую поставку
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение получателя груза, Shell Global LNG, это первая поставка такого газа в Европу в целом.
Доставку груза осуществил танкер LNG Megrez, который пришел на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Там на него перегрузили партию газа с завода «Ямал СПГ».
Ранее сообщалось, что «Газпром» ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом