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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» впервые поставил «зеленый» СПГ в Европу

«Газпром» осуществил первую поставку углеродно-нейтрального («зеленого») сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение получателя груза, Shell Global LNG, это первая поставка такого газа в Европу в целом.

Доставку груза осуществил танкер LNG Megrez, который пришел на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Там на него перегрузили партию газа с завода «Ямал СПГ».

Ранее сообщалось, что «Газпром» ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ. Уже сейчас они заполнены лишь на треть. Аналитики допускают, что объем поставок «Газпрома» в Европу увеличится на 10−15 млрд кубометров в 2021 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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