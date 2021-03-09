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04:43 (мск), источник: ТАСС

Более 600 тыс. россиян стали невыездными из-за долгов в начале года

Каждый десятый — это неплательщик алиментов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Приставы в начале года ограничили выезд из России более 600 тыс. должников. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь, с которыми ознакомился ТАСС.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе [составило] 605,6 тыс.», — указано в отчетности ФССП за январь. Каждый десятый — это неплательщик алиментов.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек.

Приставам удалось взыскать с таких неплательщиков свыше 1,7 млрд рублей.

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