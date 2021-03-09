15:08 (мск), источник: Forbes
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые за полгода
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября. Европейская валюта подешевела на полрубля.
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По состоянию на 14:01 мск, евро на Московской бирже стоил в 87,94 рубля, свидетельствуют данные торгов. С закрытия предыдущих торгов европейская валюта потеряла 50 копеек. Последний раз курс евро был ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.
Курс доллара к этому времени подешевел на 31 копейку — до 73,89 за $1.
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла по сравнению с закрытием накануне на $0,92 — до $69,16 за баррель. Нефть марки WTI подорожала до $65,77 за баррель (плюс $0,72).
Цены на нефть идут вверх на фоне решения
Накануне, 8 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent превышала $71 за баррель. Так дорого Brent не стоила больше года — с 8 января 2020 года, указал Reuters. Американская нефть WTI прибавляла 2,4% до $67,69 за баррель, а самые дорогие котировки росли до $67,98 — самый высокий уровень с октября 2018 года.
За день до этого Саудовская Аравия заявила об атаке ракетами и беспилотниками на ее экспортный терминал
Андрей Злобин