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15:08 (мск), источник: Forbes

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые за полгода

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября. Европейская валюта подешевела на полрубля.

ЦБ: $ 74.2640   -0.16 € 88.1736   -0.76 ММВБ: $ 73.8600   -0.34 € 87.9200   -0.52
Источник: Reuters

По состоянию на 14:01 мск, евро на Московской бирже стоил в 87,94 рубля, свидетельствуют данные торгов. С закрытия предыдущих торгов европейская валюта потеряла 50 копеек. Последний раз курс евро был ниже 88 рублей 2 сентября 2020 года.

Курс доллара к этому времени подешевел на 31 копейку — до 73,89 за $1.

Доллар от TradingView
Новость
Эксперты оценили вероятность роста цен на нефть до $85 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла по сравнению с закрытием накануне на $0,92 — до $69,16 за баррель. Нефть марки WTI подорожала до $65,77 за баррель (плюс $0,72).

Цены на нефть идут вверх на фоне решения стран-членов ОПЕК+ сохранить ограничения на добычу нефти еще на месяц. «Рынок свидетельствует о том, что у ОПЕК+ есть над ним контроль», — заявил на онлайн-форуме, организованном Gulf Intelligence, глава Vitol в странах Азии Майк Мюллер (цитата по Bloomberg).

Накануне, 8 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent превышала $71 за баррель. Так дорого Brent не стоила больше года — с 8 января 2020 года, указал Reuters. Американская нефть WTI прибавляла 2,4% до $67,69 за баррель, а самые дорогие котировки росли до $67,98 — самый высокий уровень с октября 2018 года.

Brent от TradingView

За день до этого Саудовская Аравия заявила об атаке ракетами и беспилотниками на ее экспортный терминал Рас-Танура в Персидском заливе. По словам министра энергетики страны, Саудовская Аравия смогла перехватить атаку с моря и производство нефти не пострадало. Тем не менее это было самое серьезное нападение на саудовские нефтяные предприятия с сентября 2019 года, когда был атакован ключевой нефтеперерабатывающий завод, отмечал Bloomberg. Тогда из-за разрушений страна на месяц сократила поставки нефти.

Андрей Злобин

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