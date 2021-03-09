Акции Tesla обрушились на треть из-за твитов Маска и нехватки чипов

Рыночная капитализация Tesla потеряла почти $300 млрд и опустилась до $550 млрд по итогам торговой сессии 8 марта. За день падение составило 21%. Пикового значения стоимость акций Tesla достигала 26 января — тогда вся компания оценивалась в $850 млрд. Относительно максимума общее снижение составило 35%.
Одной из причин падения стал глобальный дефицит микросхем, которые активно используются при производстве электромобилей. Остановка производств и сложности с логистикой из-за пандемии коронавируса повлияли на рынок полупроводников.
Из-за этого нехватку комплектующих испытывают не только производители машин, но и смартфонов, видеокарт и других электронных устройств с чипами.
В результате Tesla приостановила выпуск своей самой популярной модели, электрокара Model 3, который собирают на заводе в Калифорнии. Кроме того, в субботу Маск опубликовал твит о том, что обновлённая информация о будущем электрическом пикапе Cybertruck появится только во втором квартале 2021 года. Инвесторы отреагировали на это масштабной распродажей акций Tesla, которые в последний год дорожали из-за ожиданий ускорения производства автомобилей.
Тем не менее компания всё ещё остаётся в более выгодном положении, чем год назад. За последние 12 месяцев стоимость акций автогиганта взлетела более чем в 4,6 раза, в какой-то момент сделав основателя Tesla Илона Маска самым богатым человеком в мире. Этот статус он потерял 23 февраля, когда его состояние сократилось на $15 млрд за день. Причиной этого мог стать его комментарий о цене биткоина, в который Tesla вложила $1,5 млрд двумя неделями ранее. Миллиардер высказал мнение, что стоимость первой криптовалюты сильно завышена.
С 12 февраля, когда индекс биржи Nasdaq достиг рекордного уровня, обрушились в цене акции многих технологических компаний. Однако провал Tesla оказался самым заметным. Ранее ценные бумаги автопроизводителя падали более чем на 60% в феврале и марте прошлого года, когда пандемия коронавируса обрушила мировые рынки. Затем в августе, после взлёта до новых максимумов, коррекция откатила стоимость Tesla на 33%, после чего её котировки снова начали расти.