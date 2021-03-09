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20:43 (мск), источник: Известия

Аналитики спрогнозировали ситуацию на российском рынке акций

Российский рынок акций ожидает рост и обновление исторических максимумов в ближайшем времени. Поддержку биржевым индексам наряду с восстановлением экономик, а также дорогой нефтью окажет и сезон дивидендных выплат в России, рассказали 9 марта эксперты, опрошенные «Известиями».

Источник: Известия

Многие эмитенты показали неплохие результаты по итогам кризисного года, отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. По мнению финансиста, есть возможность обновления исторических максимумов. В текущем дивидендном сезоне рынок может предложить вполне достойную доходность: 5,5% в сравнении с 6,5% в прошлом году, оценила эксперт.

Главными факторами роста станут начало дивидендного сезона и среднесрочный рост доходов российских компаний практически всех секторов экономики, уверен начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

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«Большинство из опубликованных отчетов крупными российскими компаниями были позитивными. По итогам года заметный рост финансовых показателей наблюдается у металлургов, золотодобытчиков», — рассказал эксперт.

«Сбер», ВТБ, Мосбиржа представили свои отчеты, они оказались неплохими и уже в значительной степени были отражены в стоимости акций, считает Малых. Осталось отчитаться лишь банку Тинькофф (TCS Group), который 11 марта обнародует свои результаты.

При отсутствии новых внешних шоков, в среднесрочной перспективе нацвалюта будет колебаться в диапазоне 72,5−75 рублей за доллар США и 88,5−91,5 рублей за евро.

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