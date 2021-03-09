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21:06 (мск), источник: ТАСС

Состояние Маска вновь увеличилось более чем на $12 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Акции принадлежащей Илону Маску компании Tesla резко растут на торгах утром во вторник, благодаря чему состояние предпринимателя вновь увеличилось более чем на $12 млрд. Соответствующие данные представлены на сайте биржи Nasdaq, где идут торги ценными бумагами высокотехнологичных компаний.

Источник: AP 2020

Акции Tesla снижались с прошлой недели. Особенно резкое падение произошло в понедельник, когда бумаги подешевели на 5,84%. Капитализация компании опустилась до $540,4 млрд, то есть более чем на треть меньше максимального уровня, достигнутого в начале января, когда капитализация составила почти $850 млрд. Состояние Маска в пересчете на долю собственности в Tesla снизилось на $27 млрд.

TSLA Котировки акций от TradingView

Но менее чем за два часа торгов во вторник цена акций выросла почти на 15% — с $563 за акцию до $645. Капитализация достигла $608,5 млрд, то есть почти на $70 млрд выше, чем по итогам закрытия бирж в понедельник. Тенденция к росту сохраняется. Состояние Маска, таким образом, вновь выросло более чем на $12 млрд, однако он пока еще более чем на $10 млрд отстает от богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, основателя Amazon.

Попытки рассчитать уровень богатства на основе изменения капитализации кампаний носят весьма относительный характер. Маск никогда не продавал акции Tesla. Потеря даже трети капитализации компании с начала января незначительна по сравнению с ее бурным ростом в 2020 году, на протяжении которого цена акций компании поднялась более чем на 700%. Маск также является основным держателем акций компании SpaceX, занимающейся космическими пусками.

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