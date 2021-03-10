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11:00 (мск), источник: Ведомости

С российских блогеров хотят получить налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Источник: picjumbo_com/СС0

Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.

Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В этих ведомствах на запросы «Ведомостей» не ответили. В пресс-службе Минцифры отказались от комментариев, указав, что документ неактуален.

В TikTok и YouTube отказались от комментариев.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 г. только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.

«Интеграции рекламных сообщений в блогерский контент — это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют, но маркетинг в соцсетях сегодня выглядит как фрагментированный “дикий Запад” — этот рынок пока еще формируется. Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд руб. в 2020 г. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка», — говорит президент ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Борис Омельницкий.

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Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 000 руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла, — объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.

— Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет — это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка.

Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, считает Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров:

Как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама? Например, не все владельцы аккаунтов в YouTube, Twitter, Instagram, «В контакте», TikTok и «Одноклассниках» известны… Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования.

Проблема налогового администрирования в блогосфере актуальна не только для России, напоминает руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка: «Иностранные платформы должны в автоматическом режиме выгружать информацию в налоговые органы соответствующих стран по резидентности налогоплательщиков. Для этого нужно распространить обязанности, которые сегодня существуют у финансовых институтов, на социальные сети и иные платформы, где формируются доходы блогеров».

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Если модифицировать главу Налогового кодекса о переводах иностранных компаний на расчетные счета россиян, добавив, что сам плательщик должен уплачивать НДФЛ за получателя, то по факту за эти средства придется отчитываться каждому получателю денег, предупреждает Петропольский: «Даже если пришли 100 руб. от иностранного юридического лица, придется отчитаться, откуда эти деньги и был ли уплачен с них налог. Если выплату произвела коммерческая компания, которая заказывала у вас услуги, то вместе с этой платежкой она будет посылать вторую в бюджет РФ».

Изменения в системе налогообложения нужны, но главное, чтобы все работало в автоматическом режиме и не приводило к тому, чтобы любой доход из-за границы стал вызывать подозрения и автоматически приводить к блокировке счета, заключает Петропольский.

Инициативы Минцифры направлены на поиск дополнительных источников доходов от IT-индустрии, призванных компенсировать выпадающие в результате налогового маневра доходы бюджета в объеме более 40 млрд руб. в год. Маневр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%. Среди иных рассматриваемых предложений по возмещению выпадающих доходов — введение налога для иностранных IT-компаний на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу.

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